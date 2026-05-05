香港迪士尼「無債一身輕」羅淑佩：將利用盈餘擴建 28及29年陸續推出新項目

香港迪士尼樂園今日（5日）向立法會經濟發展事務委員會匯報2025年度營運情況，樂園上年度表現穩健，總入場人次達750萬，收入86.94億港元，稅前盈利19.89億港元，淨利潤5.36億港元，三者均為歷史次高。議員關注樂園現時客源結構是否達致最佳平衡，以及區域競爭加劇下如何維持「Only in Hong Kong（香港獨有）」的獨特吸引力。

首次實現零貸款 營運廿年創造34萬職位

文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，香港迪士尼已償還所有政府及華特迪士尼公司貸款，首次實現零貸款。樂園營運20年來，為本港經濟帶來1,675億港元增加值，創造34萬個職位。政府將繼續與華特迪士尼公司合作，推動漫威主題新園區及Pixar主題娛樂體驗項目。

樂園滿意客源比例 指契合港國際化特質

旅遊界江旻憓表示，迪士尼最新客源為本地39%、內地36%、國際25%，關注這是否樂園及董事局目標中的最佳平衡，以及長遠會否減少對單一市場的依賴並提升國際旅客比例。此外，她關注政府如何利用樂園改善後的財務狀況推動大嶼山旅遊，並為青年創造管理、科技及創意藝術等職位。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添回應指，對客源組合非常滿意，當中本地客過去20年價值極高，內地客持續增長，國際客群表現強勁，強調樂園會善用這些故事進一步擴展三大客群，並認為這與香港的國際化特質完美契合。

羅淑佩表示，樂園對本港GDP貢獻0.42%，意義重大，將透過持續擴建及與山頂、昂坪360等景點合作，創造更多就業機會。她指，近年樂園積極與本港其他旅遊景點合作，包括去年與山頂、昂坪360進行大型推廣，甚至街頭指示牌也加入迪士尼角色，展現「Only In Hong Kong」的協同效應，將迪士尼與傳統旅遊熱點結合。

續夥電競及世乒賽推套票

自由黨邵家輝表示，香港迪士尼樂園營運21年，過去每年都擔心樂園前來要求撥款，今年終於償還所有貸款，形容樂園「21歲成年」，並笑言羅淑佩「腳頭好」帶來好運。他期望樂園「成年」後能為特區政府增加更多收入，並建議將啟德體育園、演唱會經濟及主題公園連結，參考新加坡演唱會套票模式，結合酒店及餐飲推出組合優惠，吸引旅客延長留港時間。

施保添指，樂園過往曾與Blackpink及G-Dragon合作，推出的套票1分鐘內售罄，顯示市場對聯乘體驗有龐大需求。未來將繼續與電子競技項目及世界乒乓球賽等進一步合作，目標不僅是售賣門票，更是透過這些體驗吸引旅客留港，認為對香港迪士尼及整體旅遊業均有好處。

迪士尼2028及29年陸續推出新項目

選委界陳紹雄指，深圳樂高樂園今年開幕、上海及東京迪士尼等持續擴建，帶來競爭。他關注除了現有的「冰雪奇緣」及部分Marvel（漫威）設施外，迪士尼中長期如何維持「Only in Hong Kong」的獨特吸引力，並建議引入更多科技應用，例如增加機器人、無人機配送餐飲及紀念品以提升體驗。

羅淑佩回應指，目前迪士尼業績良好，會利用盈利及手上現金進行擴建，且上一階段擴建仍有預留資金可供使用。她透露，Pixar（皮克斯動畫）主題新園區明年將開放，確實是運用科技打造的新遊樂點。中長期吸引力方面，2028及2029年將陸續有新項目推出。科技應用上，她指出迪士尼無人機演出相當亮麗，屬「Only in Hong Kong」。

記者：郭文卓