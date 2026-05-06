飛驒山脈2港男被困｜攀山專家：5月份正值季節交替天氣變幻莫測 登山者必須裝備充足

兩名香港男子在日本飛驒山脈（又稱北阿爾卑斯山脈）因惡劣天氣被困，其中一名22歲男子喪生，另一名獲救的30歲男子現留醫。有攀山專家指，5月份正值季節交替，山區天氣變幻莫測，登山者必須在裝備和行程規劃上作周全準備，絕不能掉以輕心。

攀山專家鍾建民今早（5月6日）在電台節目表示，對今次山難感到非常遺憾，所有登山者都要保障自己的安全。今次事發的飛驒山脈攀登難度約屬「中級」，但他強調，登山的風險高低，關鍵並非山脈本身，而是取決於當時的環境和天氣。他解釋：「一個看似容易的山勢，在天氣突變、氣溫驟降的情況下，可以瞬間變得非常危險。」

五月正值登山「交替季節」 變數極多

鍾建民指出，天氣、季節及時間對攀山很重要，現時5月份正值春夏之交，並非傳統的登山旺季。他指，登山旺季通常在7至9月的夏季，天氣相對穩定，登山人數也較多。相比之下，5月的天氣極不穩定，「未熱晒，仍有冷的現象」，容易出現突如其來的大風雪，但是否5月一定不可以去登山，又不可盡言，因為每一年的5月的氣溫皆不同。但無可否認，5月是一個不穩定的登山時間。

他警告，登山者若只按夏季的標準準備用具，例如衣物或繩索，一旦遇上惡劣天氣，裝備便會不足夠，身體可能無法抵禦嚴寒。

根據報道，兩名事主在下山期間，疑因繩索結冰受困。鍾建民解釋，在冰雪環境中，繩索的性能至關重要。登山繩主要分為「防水」和「不防水」兩種，在雪地攀登時，應盡量選擇防水繩索。雖然他強調不能斷定這就是意外的唯一原因，但建議登山者在選擇裝備時，必須考慮到這一點。

攀山前要多做準備夫功攜後備糧食

至於萬一在山上突遇險境應如何應對，鍾建民坦言，沒有一套「最好的」處理手法能保證百分百安全。他認為，登山活動本身就伴隨無法預測的風險，例如天氣變化、體能下降，甚至是突發的落石。他建議攀山者，事前要多做準備功夫，及攜帶足夠，甚至額外的後備糧食，並在每次登山後進行檢討，反思裝備和應對方案的不足之處，從經驗中學習，才能更好地保護自己。

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