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飛驒山脈2港男被困｜22歲居日男死亡 30歲男清醒獲救 料往上高地途中遇險

突發
更新時間：18:33 2026-05-05 HKT
發佈時間：16:22 2026-05-05 HKT

兩名香港男子在日本飛驒山脈（又稱北阿爾卑斯山脈）因惡劣天氣被困，事件在社交平台Threads流傳後引起關注。日本傳媒今日（5月5日）較早時報道，指其中一男已獲救，但另一名男子失去意識、營救困難。至下午，當地傳媒最新消息指，兩男均被救起，其中22歲居日男子已經死亡，至於30歲港男送院時仍有意識。據報，兩人5月1日上山，原定前往旅遊勝地上高地，途中遇險。

日媒報道，被困兩人分別為一名22歲居住東京的男子，以及一名30歲來自香港的男子，兩人5月1日由岐阜縣高山市白出澤入山，原定目的地是長野縣旅遊勝地上高地。5月3日他們向山上的「穗高岳山莊」求助，表示被困於險峰「ジャンダルム」（Gendarme）。當地搜救隊接報後，5月4日曾試圖上山，但因天氣惡劣被迫折返。至今日（5月5日）直升機才能到場營救。

當地時間今日早上10時許，其中30歲男子獲救援人員用直升機救起，然而22歲男子失去意識，且衣服被凍結黏在岩層上，一時三刻營救困難。至下午，日本CBC電視台及東海電視台最新報道，指雖然現場天氣惡劣，令搜救變得困難，但在防災直升機協助下，當地時間下午3時許22歲男子亦獲救，然而未幾被宣布死亡。至於早前獲救的30歲男子送院時仍然清醒，可以對答，現留醫於長野縣醫院。

相關報道：飛驒山脈2港男被困｜日媒：直升機救起1人 同伴「營救困難」 

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