消防隊目認詐騙同袍友人貸款25萬 判囚8個月

36歲時任消防隊目向4名同袍及1名友人訛稱父親患胰臟癌及須借貸應急，詐騙及企圖詐騙各人貸款共約25萬元。他事後被廉署起訴7項欺詐罪及3項企圖欺詐罪，早前承認所有控罪，今於東區裁判法院判刑。主任裁判官張志偉指被告長期理財不善，問題日益嚴重，最終犯下本案，他多次詐騙本案各名事主，並非單一事件，惟考慮到被告認罪及已償還部分款項，故酌情減刑，終判處監禁8個月。

案發揭發後已還12萬計劃破產令完結後續還款

被告黃千乘、今由當值律師代表。張官判刑時，指根據背景報告內容及辯方早前求情陳詞，被告長期理財不善，而且日益嚴重，最後利用欺騙手段令案中5名事主誤信其家中出現巨變，使他們借錢予被告。

案件涉及被告4名同袍和1名友人，被告多番提出借款，並非單一事件，但鑑於他已向其中2人還款12萬，故張官將此納入減刑因素。辯方另透露被告現已破產，但他仍計劃在破產令完結後償還剩餘的涉案款項。

張官考慮到被告多次詐騙不同事主，甚至他借貸須特別作出申請，認為案中沒有任何理由判處非即時監禁的刑罰，終判處被告入獄8個月。

訛稱父親患癌向人借貸實對父健康狀況毫不知情

被告於2017年加入消防處，他在2022年8月至2024年2月先後向3名消防總隊目、1名消防隊長及1名女性友人訛稱父親患胰臟疾病或胰臟癌，又指父親須前往私家醫院檢查、到內地診治、更換藥物和服用標靶藥等，試圖向各人借貸。

其中1名消防總隊目曾3度拒絕被告的借貸要求，涉款約8萬元，但他當時仍相信被告父親患病的說法，亦於2023年2月至3月曾借貸給被告。其餘4人則因相信被告而借款，5名事主共向被告提供7筆貸款共約17萬元。

被告在警誡下透露其父親獨居，他對父親健康狀況並不知情，而其父案發時並沒有確診癌症。

案件編號：ESCC550/2026

法庭記者：王仁昌