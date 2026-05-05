一拳書館涉無牌舉辦棟篤笑興趣班 兩傳票罪成罰款6000元

深水埗獨立書店「一拳書館」被指去年6月違例舉辦棟篤笑興趣班，店長龐一鳴及營運書店的鳴動教育有限公司各被食環署票控一項無牌公眾娛樂場所罪。龐一鳴及公司否認控罪今於九龍城裁判法院開審，辯方指控罪中列明「舞台」二字必有其用意，一拳書館當日於平地進行表演，不屬於「舞台表演」。裁判官莫子聰同日裁定罪名成立，就兩罪罰款共6千元。

官：有否舞台並不影響活動性質

莫官同意法例中的字眼有其用意，及文化活動受基本法保障。惟莫官指出，本案法例的核心是保障參與不同形式娛樂活動的公眾安全，若過於狹隘地解讀則會背道而馳。莫官認為「舞台表演」只涵蓋舞台上的活動是太過狹隘，只要同樣吸引公眾出席，有否舞台不會影響活動性質。莫官接納涉案活動符合喜劇及舞台表演，裁定兩項傳票罪罪成。

辯方求情指，被告龐一鳴於2020年成立鳴動教育有限公司，除了經營書店外，亦有舉辦教育活動。辯方坦言，被告因在讀書會提供清酒及舉辦西班牙語班，分別留下「無牌賣酒」及「無牌辦學」的定罪紀錄。辯方冀法庭考慮到被告不是為了謀利，公司虧損近2年而輕判。莫官接納被告出於好心，以及不清楚法律條文，就各傳票罪判處罰款3千元，合共6千元。

兩衞生督察「放蛇」到場觀看表演

51歲被告龐一鳴及鳴動教育有限公司各被票控一項無牌公眾娛樂場所罪，今由大律師劉偉聰代表。控罪指被告於2025年6月29日，無根據香港法例第172章公眾娛樂場所條例批出的牌照而使用在九龍深水埗大南街169-171號大南商業大廈3字樓的處所，作為一個公眾娛樂場所，即舞台表演。

承認事實指，兩名食環署一級衞生督察於2025年6月25日發現一拳書館（Book Punch）在Facebook上發布帖文，內容有關6月29日舉辦的「Standup Comedy第三屆101畢業表演」，活動詳情包括表演嘉賓及開始時間，亦寫有「自由定價」，回應欄附上報名連結。

當日喬裝參加活動的一級衞生督察許漢森（音譯）。何君健攝

辯方代表大律師劉偉聰。何君健攝

兩名衞生督察報名後收到電郵確認已留座，二人6月27日查詢收費事宜，獲回覆活動時將傳箱子，各人隨緣樂助便可。兩名衞生督察於6月29日喬裝成觀眾到達一拳書館，職員確認報名後示意他們就座。活動於晚上約6時開始，當時有50名觀眾，6名嘉賓先後以說笑話及肢體動作等方式表演，觀眾不時大笑。活動期間，主持傳遞一個紙箱予觀眾付錢，兩名衞生督察各給出100元。在評判環節結束後，眾人大合照，主持宣布活動完結。

兩名衞生督察一直與另一名姓莫的一級衞生督察聯絡，莫於同日晚上到一拳書館調查。被告龐一鳴表示是處所及活動負責人，正進行私人活動，莫表明來意後，被告表示正舉行分享會，不方便讓莫進內調查。

館內無標記「座位區」亦沒有舞台

當日喬裝參加活動的一級衞生督察許漢森（音譯）供稱，他於活動翌日憑記憶畫出一拳書館的平面圖。當日在書館中間位置有一個座位區，整齊放置約40張膠凳，全部面向同一方向，另有一些沙發等。許憶述當晚主持及表演嘉賓會在座位區前方說話，及上台表演。許於盤問時，同意書館內無標記出「座位區」，以及當時沒有舞台，嘉賓沒有站在比觀眾更高的位置，即無「上台」。

控方案情完結，裁判官莫子聰裁定表證成立，被告不作供，辯方亦不傳召辯方證人。

辯方大律師劉偉聰結案陳詞指，控辯雙方不爭議當日在一拳書館曾進行表演，但控罪寫明「舞台表演」，「舞台」二字必有用意。辯方續羅列中文及英文詞典中「舞台」的解釋，均指高於地面的平台，因此辯方認為當日一拳書館的表演在平地進行，不屬「舞台表演」。辯方表示，文化活動受基本法第34條保障，望法庭以對被告最有利的方向考慮。辯方另指，控方定義棟篤笑為喜劇，惟戲劇須在舞台上進行，而棟篤笑亦不含「戲劇三元素」，即人物、事件及衝突，故不屬於喜劇。

案件編號：KCS37515-37516/2025

法庭記者：雷璟怡