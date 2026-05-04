宏福苑大火｜政府宣布寛免受災業主及居民25/26年度稅款 稅局提醒 : 仍要如常報稅

​政府今日（4日）宣布將寬免大埔宏福苑業主及居民2025／26課稅年度的應繳稅款，以減輕受火災影響人士的經濟負擔。連同政府去年12月公布的稅務寬免，宏福苑業主及居民的2024／25課稅年度的應繳稅款餘額及2025／26課稅年度的稅款將獲寬免。

政府於去年12月宣布寬免受影響業主及居民2024／25課稅年度的應繳稅款餘額，以及2025／26課稅年度的應繳稅款，換言之他們無需繳交就2024／25課稅年度發出的稅單。政府亦為受影響業主及居民代繳地租，以及寬免因火災而不能使用住宅的差餉。

稅務局局長陳施維表示，宏福苑居民或業主應如常填寫報稅表，但他們25/26年度毋須交稅。劉駿軒攝

宏福苑居民或業主須如常填寫報稅表，包括有關年度的收入 及他們的免稅額、扣稅等資料，惟毋須交25/26年度稅款。

稅務局將於今年第三季向上述人士發出個别人士報稅表，以評核2026／27課稅年度的暫繳稅款。

稅局: 要如常報稅 惟毋須交25/26年度稅款 暫未估算對稅收影響

被問到政府宣布寬免大埔宏福苑業主和居民2025/26課稅年度的應繳稅款，稅務局局長陳施維在今午的記者會上表示，宏福苑居民或業主應如常填寫報稅表，包括有關年度的收入 及他們的免稅額、扣稅等資料，但他們25/26年度毋須交稅。至於有關寬免對稅收影響，他直言目前無法估算，需等待居民、業主填交報稅表後才能計算。

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