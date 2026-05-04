Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜政府宣布受災業主及居民 2025/26年度應繳稅款可獲寬免

社會
更新時間：13:54 2026-05-04 HKT
發佈時間：13:54 2026-05-04 HKT

​政府今日（4日）宣布將寬免大埔宏福苑業主及居民2025／26課稅年度的應繳稅款，以減輕受火災影響人士的經濟負擔。連同政府去年12月公布的稅務寬免，宏福苑業主及居民的2024／25課稅年度的應繳稅款餘額及2025／26課稅年度的稅款將獲寬免。

政府於去年12月宣布寬免受影響業主及居民2024／25課稅年度的應繳稅款餘額，以及2025／26課稅年度的應繳稅款，換言之他們無需繳交就2024／25課稅年度發出的稅單。政府亦為受影響業主及居民代繳地租，以及寬免因火災而不能使用住宅的差餉。

稅務局將於今年第三季向上述人士發出個别人士報稅表，以評核2026／27課稅年度的暫繳稅款。

相關新聞：宏福苑五級火｜政府宣布寛免受影響業主及居民稅款 代繳地租免交差餉、水費及排污費

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
00:55
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
突發
4小時前
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
01:18
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
政情
8小時前
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
00:52
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
突發
5小時前
服役16年 六合彩明換新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相｜Juicy叮
服役16年 六合彩明換新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
17小時前
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-03 11:23 HKT
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 全職投資者余偉龍：美恐爆股災 留半倉現金買龍頭股｜百萬倉
全職投資者憂今年爆股災 仿傚巴菲特留半倉現金 等跌市買8隻股｜百萬倉
投資理財
8小時前
王菲前夫李亞鵬香港密會神秘女子？ 酒店親密牽手氣質女正面曝光 與二婚妻離婚僅半年
王菲前夫李亞鵬香港密會神秘女子？ 酒店親密牽手氣質女正面曝光 與二婚妻離婚僅半年
影視圈
5小時前
25+英皇群星演唱會｜張敬軒患急性內耳迷路炎 確定取消演出 首場表演後嚴重不適
01:24
25+英皇群星演唱會｜張敬軒患急性內耳迷路炎 確定取消演出 首場表演後嚴重不適
影視圈
2小時前
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
影視圈
19小時前