宏福苑大火｜政府宣布受災業主及居民 2025/26年度應繳稅款可獲寬免

​政府今日（4日）宣布將寬免大埔宏福苑業主及居民2025／26課稅年度的應繳稅款，以減輕受火災影響人士的經濟負擔。連同政府去年12月公布的稅務寬免，宏福苑業主及居民的2024／25課稅年度的應繳稅款餘額及2025／26課稅年度的稅款將獲寬免。

政府於去年12月宣布寬免受影響業主及居民2024／25課稅年度的應繳稅款餘額，以及2025／26課稅年度的應繳稅款，換言之他們無需繳交就2024／25課稅年度發出的稅單。政府亦為受影響業主及居民代繳地租，以及寬免因火災而不能使用住宅的差餉。

稅務局將於今年第三季向上述人士發出個别人士報稅表，以評核2026／27課稅年度的暫繳稅款。

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