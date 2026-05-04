杏花邨16歲少年吸食太空油猝死 18歲友人認吸毒罪6月判刑

16歲少年去年7月倒臥杏花邨住所，送院搶救後不治。其18歲友人當晚曾前往死者住所，並與死者一起吸食俗稱「太空油」的依托咪酯。涉案友人今於東區裁判法院承認吸食危險藥物罪，辯方求情指被告受死者邀請到其家中吸食危險藥物，其角色被動，而被告亦因案件而遭趕出校，並失去他最好的朋友、即死者，望法庭格外開恩。主任裁判官張志偉押後案件至6月1日判刑，以待索取感化及驗尿報告，期間被告續准保釋。

受邀上門付款與死者同吸食「太空油」

18歲被告梁卓銘，被控於2025年7月24日在香港吸食危險藥物、即依托咪酯。

案情指，死者母親當日發現死者在杏花邨住所內昏迷不醒，送院搶救後，當晚證實死亡。警方翌日拘捕被告，在警誡錄影會面中，被告稱他和死者因踢足球而認識了3年多，而當日凌晨他在死者邀請下，前往其住所內吸食依托咪酯，他當時給了死者500元，而死者則支付給一名身份不詳、運送依托咪酯給他們的司機，兩人其後一起吸食依托咪酯，而裝載依托咪酯的煙彈事後已被他扔棄。

求情稱角色被動事後遭趕出校並失好友

辯方求情時，指被告過去無案底，案發時他受到死者邀請，才到其家中吸食危險藥物，其角色被動，而被告當時也飲了酒，欠缺理智判斷下犯案。辯方稱被告已受到嚴重懲罰，他不但遭趕出校，亦被原本所在的足球隊革除，他更在案中失去他最好的朋友、即死者，望法庭格外開恩，以罰款形式處理。

官認為罰款不合適先索報告再考慮判刑

辯方又指，驗屍報告顯示死者有吸食其他危險藥物，這與被告無關，希望法庭判刑時不會把死者因素納入考慮。

張官今指，被告案發時與朋友一起吸食危險藥物，其友人不幸離世，本案是針對被告，故判刑只會考慮被告的個案。惟張官認為罰款並不可取，考慮到被告年輕及無案底，現階段先為被告索取感化報告和驗尿報告，押後至6月1日再判刑。

案件編號：ESCC1918/2025

法庭記者：王仁昌