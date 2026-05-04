涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑

已婚男董事2021年發展婚外情，1年後因情婦要求購買保時捷汽車而分手。情婦之後涉嫌上傳二人合照剪輯而成的影片到網上，更涉嫌勒索男董事共約260萬元。情婦早前否認「在未獲同意下披露個人資料」及勒索等6罪受審，今於西九龍法院（暫代區域法院）被裁定全數罪名成立。區域法院暫委法官徐綺薇裁決指，被告的證供前後矛盾及與客觀證據不符，若被告只想要事主聯絡她，公開二人的親密合照並非合理尋人方式，被告亦無必要遮掩其容貌。法官押後求情及判刑至5月28日，待為被告索取背景及精神科報告，期間被告須還押。

45歲被告李燕林，報稱任職美容師，否認4項「在未獲同意下披露個人資料」罪及兩項勒索罪。控罪指，被告於2022年5月15日至16日、6月5日至17日、9月27日至11月15日、以及2023年3月16日至27日，在香港未獲資料當事人X的相關同意下，披露X的個人資料，即其姓名及顯示其容貌的影像，意圖導致X或其家人蒙受指明傷害；於2022年5月15日至30日以恫嚇的方式作出不當要求，即要求X交出港幣 60萬元；及在2022年6月5日至17日以恫嚇的方式要求X交出港幣200萬元。

案件編號：DCCC842/2023

法庭記者：雷璟怡