公務員加薪︱大火聽證會窒礙加人工？局方承認：市民觀感也是考慮因素 公僕部分工作會受批評

【公務員加薪】大埔宏福苑火災獨立委員會至今舉行逾20場聽證會，會上揭露多個政府部門及公務員或涉疏忽、失職、監管制度未能有效把關。社會因而對公務員工作表現存疑，會否成為決定今年公務員加薪的考慮因素？公務員事務局局長楊何蓓茵今日（3日）在電視節目《講清講楚》表示，決定今年公務員加薪幅度時，會綜合評估所有因素，包括市民對公務員的觀感，亦會透過六大考慮因素之一的「公務員士氣」當中反映。

承認有公務員工作受批評 加薪否將考慮市民觀感

對於宏福苑聽證會中反映出的部門問題，楊何蓓茵指，公務員隊伍龐大，部分工作獲得讚許，但亦有受到批評的地方。她強調，現時公務員薪酬調整機制包含六大因素，政府會將所有相關因素作整體考慮。

「市民觀感」字面上雖非六大因素之一，但楊何蓓茵表示，市民觀感可從「公務員士氣」因素中反映。她指政府會審視公務員目前工作表現、「喺咁嘅情況底下，士氣需唔需要提振？」同時公務員本身也需要就其工作進行檢討，「（公務員士氣）都會睇到嘅」。

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或研工作表現「拉Curve」決定增薪點

外界一直有聲音質疑現時每年極少公務員拿不到增薪點。楊何蓓茵指，公務員表現必須「令人滿意」才可獲發增薪點，問題源頭在於目前的工作評核未能完全反映現實。被問到會否考慮透過「拉Curve」做法，將部分工作表現未能達標的公務員，取消其增薪點？楊何蓓茵表示，很多機構也採用「拉Curve」評核，解釋稱人的工作能力自然有高、中、低之分，正常的分配必然是「一頭一尾少、中間多」。

強調宗旨是為「反映到實情多一啲」

至於有意見擔心若員工表現明明合格，卻因「拉Curve」被硬生生評為較低級別會打擊士氣並造成不公，她則指，評核機制中每一級都有清晰描述，「個Curve唔係夾硬作出嚟，唔係人工化地造幾多人出嚟」。她指，雖然當局未決定最終做法，但強調宗旨是為「反映到實情多一啲」。

至於整體公務員加薪會否進一步與工作表現掛鈎，楊何蓓茵表示，私人市場通常以底薪配合花紅作獎勵；而在公務員體制中，增薪點的設計本身已經是用作反映及獎勵工作表現，加上未來的晉升機會，兩者本身已是驅動公務員表現的重要因素。