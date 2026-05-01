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五一黃金周｜運物局 : 已督導各營辦商加強跨境服務 確保跨境交通暢順

社會
更新時間：16:46 2026-05-01 HKT
發佈時間：16:46 2026-05-01 HKT

內地五一黃金周假期展開，運輸及物流局表示，已全方位做好公交部署，確保有充分運力接待旅客。港鐵東鐵綫於4月30日至5月5日期間加強來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務，其中早上時段往落馬洲站的班次將由約10分鐘一班加密至約8分鐘一班；廣深港高鐵香港段亦於4月30日至5月3日期間每日增加13對（即26班）來往西九龍站與福田站的班次，5月4日及5日亦會增加來往福田站及深圳北站的班次。運輸署已督導各營辦商加強跨境服務，確保跨境交通暢順。

陳美寶於勞動節到港鐵 iWMC 探訪前線維修工友  為員工打氣

運物局局長陳美寶於今日「五一」勞動節，應工聯會邀請，聯同立法會主席李慧琼，來到港鐵「綜合輪對維修中心」（iWMC），探訪前線維修工友，為員工打氣！

陳美寶一行參觀了iWMC的4大維修工序及三大數碼化系統。這個投資約3億元興建的中心，透過引入自動化機械臂、RFID無線射頻辨識技術、數碼化生產管理系統及安全聯鎖系統，實現了高度智慧化管理。

iWMC將原本約3至4個工作天的輪對維修更換時間，大幅縮短至約10小時，預計每年最高可處理1,500組輪對，效率提升高達8成！大部分工序如今只需工程人員遙距操作，不僅大幅減少體力勞動，更提升了整體工作安全。

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