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五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕

社會
更新時間：14:42 2026-05-01 HKT
發佈時間：14:42 2026-05-01 HKT

銅鑼灣地標時代廣場近年人流稀少，近日被指成死城，即使周末亦人流冷清，網民更形容其「靜過圖書館」。今日（5月1日）為五一黃金周長假期首日，《星島頭條》記者到銅鑼灣了解，發現區內整體消費及旅遊氣氛暢旺，惟時代廣場完全未能受惠於黃金周人流，商場內外依然水盡鵝飛，與區內其他商場及旅遊熱點形成強烈對比。

記者正午時分於時代廣場所見，地下及一樓的中高檔名店區域顧客寥寥可數，多間店舖內僅得兩至三名顧客，商場中庭位置亦人流稀疏，商場扶手電梯及高層零售樓層同樣寂靜。露天廣場及大型電視屏幕下方僅有零星市民坐下休息，場面空蕩。

商場食肆座無虛席

相比之下，銅鑼灣街道上則人頭湧湧，大部分店舖內均有一定人潮。離時代廣場僅數街之隔的崇光百貨及希慎廣場，商場地面層及出入口附近人流密集。崇光百貨地下的電梯口處出現排隊人龍，化妝品及生活百貨樓層同樣人頭湧湧，店舖內顧客擠擁。希慎廣場各樓層亦有一定旅客，電梯上落人流不絕。此外，皇室堡商場同樣人頭湧現，地下市集及出入口處滿布人流，食肆位置座無虛席。數個商場對比之下，時代廣場明顯較為冷清。

蛋撻店外現長人龍

至於區內其他旅遊熱點，同樣迎來暢旺人流。著名蛋撻店門外排起長長人龍，白沙道一帶人流不絕，部分潮流服飾店外更見排隊等候入內的顧客，人龍長度甚至達半條街。

記者：郭文卓
攝影：蘇正謙

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