的士電子支付︱半月收65宗投訴 業界指多涉及溝通問題 冀乘客體諒：司機跑街都好艱難

的士自4月1日起必須提供至少兩種電子支付方式，運輸署半個月內收到65宗相關投訴，主要涉及的士司機沒提供電子繳費媒介、個別電子繳費平台向乘客收取手續費等。的士司機從業員總會秘書長黃大海今早（1日）在一個電台節目表示，這些投訴很多時都是溝通上的問題，希望乘客多體諒，司機亦要醒目一點。

他表示，目前很多司機都有提供電子支付方法，問題不大，而乘客投訴很多時是溝通問題，舉例司機提供八達通支付，但乘客需要信用卡，或會就司機沒有按法例要求提供電子支付方式。他解釋，車上的貼紙來自車主，很多時會有齊所有電子支付方式，但司機按法例要求只需要提供至少兩種方式即可，要提供全部方式亦不現實，「大家體諒吓，司機跑街都好艱難」，呼籲乘客都帶備現金，強調電子支付只屬輔助工具。

記者：郭詠欣

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