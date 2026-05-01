最低工資今起加至$43.1 殘疾僱員同受保障

法定最低工資今（5月1日）起由每小時42.1元調升至43.1元。新例適用於大部分僱員，惟留宿家庭傭工及實習學員等特定人士除外。同時，僱主記錄僱員總工時的每月金額上限亦提高至17,600元。

最低工資水平上調

勞工處公布，由5月1日起，法定最低工資水平調升至每小時43.1元。

根據《最低工資條例》，不論是月薪、日薪、時薪、件薪、長工、臨時工、全職或兼職，大部分僱員均受法定最低工資保障。不過，條例不適用於留宿家庭傭工、實習學員、工作經驗學員，以及《僱傭條例》不適用的人士。

相關新聞：

最低工資由$42.1升至$43.1 立法會通過後今年5.1實施 委員會：可防止工資過低

殘疾僱員同受保障

殘疾僱員同樣受到法定最低工資保障。《最低工資條例》為他們提供特別安排，殘疾僱員可選擇進行生產能力評估，以釐定他們應獲得不低於法定最低工資的薪酬，或收取按生產能力釐定的工資。

記錄工時月薪上限提高

此外，《僱傭條例》中，僱主須記錄僱員總工作時數的每月金額上限，亦已由17,200元提高至17,600元。若僱員於個別工資期的工資少於17,600元，僱主便須備存其在該工資期內的總工作時數紀錄。

市民如對法定最低工資有任何查詢，可致電24小時熱線2717 1771（由「1823」接聽），或親臨勞工處勞資關係科各分區辦事處。詳情亦可瀏覽勞工處網站。

