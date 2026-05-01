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取消強積金對沖一周年 僱主申資助遜預期 林振昇促政府加強向中小企宣傳

社會
更新時間：09:47 2026-05-01 HKT
發佈時間：09:47 2026-05-01 HKT

政府自去年5月1日（轉制日）實施取消強積金「對沖」安排，至今已一周年。截至今年3月，政府推出的資助計劃共接獲20,790宗僱主申請，其中16,793宗已完成審核，平均每宗獲批金額為2,700元。勞聯主席、立法會議員林振昇指出，申請宗數遠低於預期，敦促勞工處加強向中小企宣傳，確保資源能有效支援僱主。

林振昇今（5月1日）在電台節目表示，措施實施僅一年，由於政府有提供補貼，因此對僱主的影響不大。但關注到僱主申請資助的宗數較預期少。他分析，這可能與多個因素有關。

金額細手續繁複或致申請意欲低

林振昇推斷，由於政策剛實施一年，不可對沖的服務年資尚短，僱主實際須支付的金額有限（首年上限為3,000元），部分僱主或認為數目不大，怕手續繁複而放棄申請，又或不懂申請方法，甚至部分中小企僱主可能根本不知道有資助計劃存在。他認為，勞工處應主動了解情況；政府已為資助計劃預留332億元，至今僅動用4千多萬元，更應向中小企僱主多加宣傳，協助他們在過渡期內減輕財政負擔。

從行業劃分來看，林振昇指目前申請資助的個案主要集中在建造業及飲食業，認為這符合過往情況——建造業一向較多勞資糾紛，而過去一年亦因較多中式酒樓結業，涉及結業及裁員的情況較為普遍。

憂數年後勞資糾紛或增

林振昇擔憂，由於目前大部分服務年資的款項仍可被對沖，僱主支付的實際成本不高。但往後數年，當不可對沖的金額累積增加，僱主或會為了避免支付長期服務金，而在解僱員工時更傾向於以「嚴重疏忽職守」為由，從而引發更多勞資糾紛。

他指出，當僱主解僱員工時，雙方可能爭拗員工是否犯下嚴重過失而無須支付長期服務金，但員工未必認同。因此預計，類似爭議可能會在政策實施取消對沖後逐漸浮現。他希望政府加強宣傳，讓僱主與僱員三方多加了解各自的權責，減少不必要的爭拗。

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