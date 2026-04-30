五一勞動節︱李家超 : 勞工是經濟發展根基 政府推進各項政策措施加強保障

明天( 5月1日 )是勞動節，行政長官李家超今日( 30日 )下午出席2026年勞動節酒會時表示，感謝每位打工仔女為香港家園作出貢獻。他在致辭中指出，勞工是經濟發展的根基，保障勞工是保障現在，更是投資未來。政府重視勞工，並持續推進各項政策措施。

政府為最低工資引入一年一檢機制 取消強積金「對沖」安排

他表示，在僱傭權益保障方面，政府為最低工資引入一年一檢機制，法定最低工資明日將上調至每小時$43.1元，政府亦取消了強積金「對沖」安排，加強僱員退休保障。此外，政府修訂了《僱傭條例》下「連續性合約」的規定，讓更多兼職和工時不穩定的僱員都享有全面僱傭權益，並修訂了《職工會條例》，完善職工會規管制度。

李家超說，今年勞動節酒會既表揚勞工的貢獻，亦紀念勞工處成立80周年及勞工顧問委員會走過80載。李家超FB

李家超（右六）、勞工及福利局局長孫玉菡（左六）、勞工及福利局常任秘書長劉焱（右五）和勞工處處長許澤森（左五）與2026年行業模範之星得獎者在酒會合照。

（右起）勞工及福利局常任秘書長劉焱、李家超、勞工及福利局局長孫玉菡和勞工處處長許澤森在酒會祝酒。政府新聞處

在職業安全健康保障方面，政府優化了工作暑熱警告系統，利用數據提升系統的靈敏度，亦引入創新科技加強密閉空間工作的安全。另外，政府正就地盤禁煙修訂法例提升地盤消防安全，並將完善外賣、送貨等數碼平台工作者的工傷補償機制，以及繼續優化職安健法例和守則，持續提升職安健水平。就業支援和培訓方面，政府推出再就業津貼試行計劃，鼓勵中高齡人士重新就業，亦會將僱員再培訓局升格為技能提升局，為學歷較高在職人士開設更高階技能課程。

李家超說，今年勞動節酒會既表揚廣大勞工的貢獻，亦紀念勞工處成立80周年，以及勞工顧問委員會走過80載。80年來，勞工處和勞資雙方並肩同行，因應社會經濟發展，不斷完善勞工保障；勞顧會就各項勞工事宜建言獻策，推動勞工政策措施，改善僱傭權益。他期望社會各界繼續秉持務實精神，在勞資對話中凝聚共識，在權益保障中尋求平衡，讓廣大勞工的獲得感、幸福感、安全感落到實處。