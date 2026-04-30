涉拖欠3僱員薪金16.1萬元遭票控 網媒Channel C老闆否認5罪押後待審

網媒「Channel C」去年停止營運，負責營運媒體的藝園媒體製作有限公司涉嫌拖欠3名僱員數月的薪金，涉款約16.1萬港元，公司老闆陳智行遭勞工處票控沒有在到期日內支付工資等5罪。陳智行今午在西九龍裁判法院否認5罪，控方透露只會傳召3名欠薪僱員作供，預計需時3日。裁判官劉綺雲押後至下月28日預審，以待陳智行安排2名辯方證人，及控方草擬同意事實。

被告陳智行被勞工處票控4項沒有在到期日內支付工資，以及沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資共5罪，指其在2025年4月22日於葵涌，作為法團「藝園媒體製作有限公司」的經理、秘書或其他類似的人員，該法團故意或無合理辯解，而沒有在切實可行範圍內盡快在其僱員的工資期最後一天完結後7天內，支付3名僱員劉潤洲、何世聰及麥浩霆在2025年1月至3月期間的共16.1萬元工資，違反《僱傭條例》第23及第63C條的規定，而該法團所犯的罪行，是在被告的同意或縱容下犯有的，或歸因被告本身的疏忽。

案件編號：WKS18564-18568/2025

法庭記者：陳子豪