Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉拖欠3僱員薪金16.1萬元遭票控 網媒Channel C老闆否認5罪押後待審

社會
更新時間：17:19 2026-04-30 HKT
發佈時間：17:19 2026-04-30 HKT

網媒「Channel C」去年停止營運，負責營運媒體的藝園媒體製作有限公司涉嫌拖欠3名僱員數月的薪金，涉款約16.1萬港元，公司老闆陳智行遭勞工處票控沒有在到期日內支付工資等5罪。陳智行今午在西九龍裁判法院否認5罪，控方透露只會傳召3名欠薪僱員作供，預計需時3日。裁判官劉綺雲押後至下月28日預審，以待陳智行安排2名辯方證人，及控方草擬同意事實。

被告陳智行被勞工處票控4項沒有在到期日內支付工資，以及沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資共5罪，指其在2025年4月22日於葵涌，作為法團「藝園媒體製作有限公司」的經理、秘書或其他類似的人員，該法團故意或無合理辯解，而沒有在切實可行範圍內盡快在其僱員的工資期最後一天完結後7天內，支付3名僱員劉潤洲、何世聰及麥浩霆在2025年1月至3月期間的共16.1萬元工資，違反《僱傭條例》第23及第63C條的規定，而該法團所犯的罪行，是在被告的同意或縱容下犯有的，或歸因被告本身的疏忽。

案件編號：WKS18564-18568/2025
法庭記者：陳子豪

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
2026-04-29 14:30 HKT
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
影視圈
8小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
2026-04-29 15:35 HKT
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
飲食
6小時前
台北車站性侵71歲港女遊客 通緝犯一審遭判5年2月
01:21
台北車站性侵71歲港女遊客 通緝犯一審遭判5年2月
兩岸熱話
5小時前
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
影視圈
23小時前
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
旅遊
7小時前
星島申訴王| 70後中女高調曬約會豪食$3200大餐 「埋單俠」現身回應 結局大逆轉
申訴熱話
2026-04-29 16:55 HKT