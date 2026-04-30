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涉起底前商會成員 華企業家總商會創會主席獲裁罪脫 官：不能排除由他人上載

社會
更新時間：17:15 2026-04-30 HKT
發佈時間：17:15 2026-04-30 HKT

49歲會計師兼「全球華人企業家總商會」創會主席陳俊民，涉嫌前年8月在商會網站上傳片段，當中含有一名前成員的姓名、身份證號碼、教育背景及父母姓名等。陳早前否認未獲當事人同意披露其個人資料造成傷害罪，經審訊後今於東區裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官林子康表示，控方無法證明被告自行、指示、授權及容許他人上載片段，法庭不能排除片段在被告不知情下被其他人上載。

官信被告片段在不知情下被上傳

林官裁決時指，事主X的證供無直接提及是誰上載片段，或指出被告作為商會的創會主席及董事會成員，會負責商會網站的運作。甚至X的證供反映網站是由執委會營運及更新，而執委會工作是自願性質，並非聽令董事會。因此林官認為，X的證供並不支持被告親自披露，指示或容許他人上載片段的說法。

被告供稱他及董事會沒有網站的登入資料，而拍片是為了向商會成員澄清X當時作出的不實言論。被告表示片段僅是備用，原本會在會議上播放，或之後發放予傳媒，但最終未有舉辦會議。被告否認上載，或授權任何人上載片段。林官信納被告證供，認為有可能片段在被告不知情下被上傳；控方無足夠證據證明被告作出披露、指示或授權他人上載片段，因此裁定罪名不成立。

惟林官直言被告選擇拍攝影片，即使只作備用，亦是「相當唔理想同不智」。

被告陳俊民，被控於或約於2024年8月7日在香港，在未經資料當事人即男子X的相關同意下，披露X的個人資料，即其中英文姓名、照片、香港身分證及回鄉證號碼、出生日期及地點、住址、電話號碼、教育背景及父母姓名，意圖導致X蒙受指明傷害，或罔顧該等披露是否會或相當可能會導致X蒙受指明傷害，而該披露導致X蒙受指明傷害。

案件編號：ESCC1465/2026
法庭記者：雷璟怡

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