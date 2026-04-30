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32歲印傭疑將2少主關入狗籠自顧玩手機 被控2項忽略所看管兒童罪保釋候訊

社會
更新時間：16:52 2026-04-30 HKT
發佈時間：16:52 2026-04-30 HKT

青衣1名母親日前查看閉路電視，揭發32歲印傭2月中乘家長離家之際，疑將年僅2歲及3歲的小兄弟關入狗籠，自顧自在旁玩手機，至少兩度犯案，母親報警求助。印傭今早在西九龍裁判法院首次提堂，被控2項忽略所看管兒童罪。被告暫准毋須答辯，押後至6月29日再訊，以待辯方索取檢控文件及法律意見，期間獲准以2000元現金保釋，期間不得離開香港，須居於報稱地址等。

女被告Cica Erna Wati被控於今年2月13日及21日，在香港新界青衣海欣花園某單位，身為超過16歲而對1名3歲的兒童X及1名2歲的兒童Y負有管養、看管或照顧責任的人，故意忽略X及兩度故意忽略Y，其方式相當可能導致X及Y受到不必要的苦楚或健康損害。

案件編號：WKCC2033/2026
法庭記者：陳子豪

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