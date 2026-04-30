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政府2025/26年度錄112億盈餘 較修訂預算增83億 財政儲備至上月底達6655億元

社會
更新時間：16:47 2026-04-30 HKT
發佈時間：16:47 2026-04-30 HKT

政府今日（30日）公布2025至26年度財務狀況臨時數字。2025至26年度整體開支及收入分別為7,903億港元及6,975億港元。計入發行政府債券所得1,560億港元及償還政府債券520億港元的本金後，錄得112億港元盈餘。財政儲備在2026年3月31日為6,655億港元。

臨時數字跟原來預算差異，在開支方面減少了3.9%（320億港元），而收入方面則增加了5.8%（381億港元）。

利得稅、印花稅及低價收入均增加

本年度綜合盈餘為112億港元，較修訂預算的29億港元盈餘，增加了83億港元。主要由於利得稅增加36億港元，及印花稅增加31億港元的收入，以及地價收入增加了11億港元比預期高。

政府發言人表示，所有數字均為臨時數字，有待年度帳目的最後結算作實。不過，根據經驗，即使臨時數字有變動，幅度也不會很大。

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