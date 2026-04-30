保監局董事涉逼保誠聘媳婦 兩婆媳串謀公職人員行為失當等罪脫 官：公眾求職機會未受剝奪

61歲保監局前執行女董事許美瑩涉以公職施壓，脅迫保誠以高薪聘請其32歲媳婦，而媳婦亦涉在商討薪酬期間，聲稱能為保誠提供保監局的內部消息，遭廉署起訴。二人早前否認串謀公職人員行為失當等罪受審，屈麗雯裁判官今在東區裁判法院裁決時指，女董事在本案中希望為媳婦謀取更高的薪酬待遇，而媳婦的申請沒有偏離常規申請程序，女董事只是想為家人加強待遇，公眾的求職機會沒有受到剝奪，未必對公眾構成實際損害，終裁定二人罪脫。

兩名女被告依次為，61歲前保險業監管局執行董事許美瑩，及其任職數碼策略顧問的32歲媳婦陳芷慧，同被控一項串謀公職人員行為失當罪，即於2022年9月21日至2023年3月10日一同串謀利用或允許他人利用許的公職，意圖脅逼或誘使保誠有限公司及保誠保險有限公司聘用陳，並以更高的薪酬待遇聘用陳；許另被控一項交替控罪、即公職人員行為失當罪，控她不當地利用其公職，及沒有避免利益衝突及向保監局申報利益衝突。

案件編號：ESCC637/2024

法庭記者：黃巧兒