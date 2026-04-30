居屋、綠置居、白居二2025｜今起接受申請 不少市民首選啟德啟陽苑 形容若抽中「好似中六合彩」

新一期居屋、綠置居及白居二今（30日）起接受申請，為期3個星期。在樂富的房委會客務中心，不少巿民到場遞交申請表或領取參考資料。有市民心儀啟德啟陽苑，認為市區單位交通方便，靠近返工地點，但競爭激烈，形容若能抽中「好似中六合彩」。

心儀3、400平方呎兩房單位

現居新界東北的顏小姐表示，今次是首次申請，最心儀啟德啟陽苑，主要因為在東九龍返工，「近啲返工方便好多」。她計劃與家人以非核心家庭申請兩人單位，指抽籤機會較低，「可能要靠後啲，冇咁易中」，形容若能抽中「好似中六合彩」。她希望選擇約三、四百平方呎的兩房單位，至於樓價，她笑言要視乎「自己可以湊到幾多錢」，但整體仍屬可接受。

競爭激烈再接再厲搏一搏

居於觀塘的沈女士表示，上一期已參加抽籤，但抽籤排位太後無法選擇到心儀單位，所以今期再度嘗試。她希望能抽到市區單位，最心儀啟陽苑，並指不會考慮新界北等偏遠地區，「雖然那邊單位較大、價錢平啲，但太遠啦，我喺市區返工」。她計劃申請兩至三人單位，傾向選擇三百多平方呎的細單位，認為價錢較能負擔。她指今期競爭激烈，「難抽，但都係搏一搏」。

首選錦田匯熙苑方便上班

一家四口的唐小姐則首選錦田匯熙苑，因為子女現時在粉嶺、上水一帶就讀，「坐一程車都到」，亦方便夫婦上班。她指由於申請順位排在長者及育有嬰幼兒的家庭之後，能否抽中仍屬未知，惟希望選擇面積較大的單位，但要兼顧預算，「低層會平啲，有機會就可能揀低層」。她指其他地區部分地點太貴，或交通不便，相比之下匯熙苑靠近地鐵站更方便。

新一期居屋5個項目為啟德啟陽苑、將軍澳影輝苑、屏山朗風苑、錦田匯熙苑及東涌裕豐苑，合共提供近7000個單位，售價150萬至480萬元。而綠置居九龍灣盛緻苑提供逾800個單位，售價168萬至354萬元。居屋及綠置居分別會於年底及下半年開始揀樓，其中2000個單位以特設銷售計劃形式，供已出售業權的宏福苑業主選購。

記者：蔡思宇

攝影：何健勇

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