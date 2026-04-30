審計報告｜泳池救生員長期短缺 梁子穎指職級單一無晉升機會 促政府檢討職業架構

新一份審計報告揭示，康文署轄下公眾泳池存在多項問題，包括入場人數持續未達標、開支高達收入的9倍，以及泳季期間救生員短缺問題長期未見改善。立法會議員梁子穎建議，應檢討救生員的職業架構，優化泳池的人力配置模式，並審視目前偏低的入場費是否有調整空間。

梁子穎今早（30日）在電台節目中表示，關注救生員人手多年短缺的問題。他認為，核心癥結在於救生員的職業前景缺乏保障：「現時入職的救生員只有單一職級，即使工作十年、二十年都只是這個職級。」這種缺乏晉升階梯的制度，對救生員的生涯規劃與職業前景構成重大限制，導致許多人在入職兩三年後便選擇離職。加上薪酬普遍偏低，未能與時並進，令問題雪上加霜。

建議靈活調配人手降低成本

近年，大型私人屋苑的會所泳池數目增加，提供更穩定的工作環境與較高的薪金，進一步加劇康文署在招聘季節性救生員時的困難。梁子穎將救生員與救護員作比較，認為兩者同屬救援工作，但救生員的職級仍停留在「技工」層面。他透露，救生員業界工會一直要求政府檢討職業架構，卻未獲正面回應，促請當局在此方面應多做工夫。

針對審計報告指出高達四成的泳池局部關閉率，梁子穎認為這不僅是人手不足，也與僵化的人力配置有關。他以自己九十年代擔任季節性救生員的經驗為例，指出泳池長久以來採用早、晚兩更制的人手安排，但泳客流量在一天內分布並不平均。此外，兩更制下包括救生員、清潔工及泳池經理等經營成本亦相對較高。

他建議，康文署可參考巴士等公共服務在繁忙時間的調配模式，於泳客較少的時段推行彈性上班或半更制度，將人力集中在真正有需求的高峰時段。他相信，透過靈活調配，可有效改善因人手不足而關閉泳池的情況。

檢討加價需平衡市民負擔

審計報告亦披露泳池的財務狀況。2024至2025年度，公眾泳池總開支超過12億元，但門票收入僅約1.4億元，平均每名泳客的成本為101元。其中成本最高的是屯門仁愛堂游泳池，因入場人數偏低，每名泳客成本更高達760多元。

梁子穎坦言，從會計角度審視，營運情況確實不理想。他分析，仁愛堂游泳池受限於非標準泳池規格，無法用作訓練或比賽，僅供娛樂用途，導致入場人數受限。他建議康文署檢討部分娛樂泳池的開放時間，在提升效率方面多下功夫，並考慮調整目前偏低的入場費以降低成本，但強調同時需顧及公眾的負擔能力。

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