審計報告｜康文署泳池開支為收入9倍 平均每名泳客成本$101 按人口計只須26.2個游泳池

根據2023年的全港體質調查，游泳是香港最受歡迎的運動之一。根據新一份的審計報告，在 2024-25年度，公眾游泳池的入場人數為1,260萬，收入為1.429億元，開支為 12.765億元，開支為收入的9倍，另外，報告亦提到全港需要 26.2個標準游泳池場館，而康文署開放予個人入場使用的標準游泳池場館則有42個。

連續5年入場人數未達1300萬目標

根據報告，公眾游泳池入場人數近年亦不達標。自2018年起，康文署將管制人員報告中每年公眾游泳池入場人數的目標定為13,500,000人。然而，在2020至2024年期間，實際入場人數一直不達標，2024年入場人數只有12,538,801，仍較目標相距目標達7%。

各泳池使用量懸殊 成本相差18倍

報告提到，在2024-25年度，各公眾游泳池場館在平均每天入場人數及每名泳客的康文署單位成本方面存在顯著差異，公眾游泳池場館的平均每天入場人數介乎77至3,142人不等，每名泳客的康文署整體平均成本為 101元，成本最高的是屯門仁愛堂游泳池，原可容納370人，日均入場人次只得82，平均成本達763元，成本最低的是觀塘游泳池，可容納2450人，每日有3142人入場，平均成本為42元。

標準泳池數量超標

另外，根據《香港規劃標準與準則》，每 287,000人口應設有一個標準游泳池場館，按2024年年中本港總人口7,523,000人計算，全港需要 26.2個標準游泳池場館，而康文署開放予個人入場使用的標準游泳池場館則有 42個。在2024年中，有7個地區的標準游泳池場館數目超出《標準與準則》的要求至少1個。

審計署建議，制訂多管齊下的策略，以提高公眾游泳池場館的入場人數，例如加大力度推廣游泳，並進行公眾意見調查，以更準確掌握使用者的喜好；檢視游泳池場館的設置情況，包括查明有些公眾游泳池場館的平均每天入場人數較少或每名泳客的康文署單位成本較高的原因，並採取適當措施應對相關事宜。

何敬康冀任何公眾游泳池 也可孕育香港下一個「飛魚」

選委界立法會議員何敬康回應指，是次審計署審核有關全港公眾游泳池場館的管理情況，相信某程度是以提升公眾游泳池的營運為目標。他認為，不論場館規模大小、新舊，任何一個公眾游泳池都可能是孕育香港下一個「飛魚」的地方。

何敬康希望康文署參考一些有用數據和意見，將來致力兼顧好服務社區、推廣游泳運動和有效運用資源的重任。若發現個別泳池的設施有需要更新，他建議可認真檢視和制訂翻新計劃，以追上目前的泳池標準，以適當的投入提升場館使用率。

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