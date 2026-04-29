中學實驗室男技術員觸碰女學生腰部被控12罪 今被裁定11項普通襲擊罪成保釋候判

49歲中學實驗室男技術員2022年至2024年間，涉嫌多次在校內、科學館、私家車內等襲擊4名女學生，觸碰女學生腰部，早前否認普通襲擊及非禮等12項控罪。經審訊後，裁判官梁雅忻今日( 29日 )下午於粉嶺裁判法院裁定被告其中9項普通襲擊罪成，1項普通襲擊罪脫，另外裁定2項猥褻侵犯罪脫，交替2項普通襲擊罪成，合共11項普通襲擊罪成。梁官押後案件至6月17日判刑，以待索取事主創傷報告，期間被告續准保釋候判。

被告巫嘉明否認10項普通襲擊罪及2項猥褻侵犯罪，其中7項普通襲擊罪案發於2023年9月至2024年9月7日期間，分別於某中學及香港科學館發生，事主為W；2項普通襲擊罪涉於2024年6月22日分別在紅磡某餐廳及香港科學館發生，事主為X；1項猥褻侵犯罪涉於2024年6月22日在私家車上發生，事主為Y；1項猥褻侵犯及1項普通襲擊罪則分別於2022年及2023年在某中學發生，事主為Z。

案件編號：FLCC 585/2025

本報記者