涉虛報職業及收入誘騙財務公司批出貸款 5男女被控共35罪

5男女涉嫌於2015年至2016年間，透過虛報職業及收入，如擔任酒莊銷售經理、市場總監、會計等，從而誘騙多間財務公司批出按揭貸款，涉款共逾5千萬元。5人共被控欺詐及洗黑錢等35罪，今於東區裁判法院首度提堂。各被告暫毋須答辯，裁判官屈麗雯應申請押後案件至10月7日，以待準備轉介至區域法院的文件。期間4名被告獲准以1萬元等條件保釋，餘下一名女被告須還押候訊。

被告依次為54歲男醫務助理陳浩明被控4項欺詐罪及10項洗黑錢罪；36歲家庭主婦魏世美，被控3項欺詐罪及1項洗黑錢罪、38歲男建築工人羅仲聲被控3項欺詐罪及3項洗黑錢罪、48歲無業女子黃瑪莉被控2項欺詐罪及3項洗黑錢罪，以及51歲男建築工人蔡永昌，被控2項欺詐罪及4項洗黑錢罪。黃瑪莉須還押候訊，其餘4人獲准保釋。

控罪指，5名被告於2015至2016年間，連同他人分別向不同財務公司謊報就業情況、虛報月入介乎3萬元至20萬元不等，以及訛稱已獲其他財務公司批出貸款，從而誘使財務公司批出按揭貸款。

案件編號：ESCC1065/2026

法庭記者：雷璟怡