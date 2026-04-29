審計報告｜青年宿舍供應不達標 營運商採購暖風機每部$9400貴市價近4倍

審計署發表《審計報告》，針對政府資助興建的「青年宿舍計劃」進行審查。報告指出，政府於2012年提出首輪目標提供3,000個青年宿舍單位，但截至2025年12月，僅1,326個單位落成啟用，僅佔目標不足一半。在首批5間宿舍中，實際落成時間較原定預計延遲了3至11年不等。

其中，位於大埔的「宿舍A」因敲定《資助及營運協議》耗時過長，導致工程一度受阻；而位於上環的「宿舍E」，只計施工前期工序（如技術研究、改劃）已耗時約8年，目前預計需延至2027年才落成。

廁紙架、梘液器架等大批設施採購而不用

報告亦披露「宿舍A」採購的78部浴室暖風機，連安裝費平均每部高達9,400元，對比同型號產品在相關時期的零售價連安裝僅約1,900至2,300元，溢價高達3倍以上。另外，大量採購最終未能投入實用，例如每個單價3,390元的廁紙架因更換困難已被替代；單價2,390元的梘液器架因安全風險被換走；每條1,890元的扶手杆亦因安裝位置具危險性，部分僅能留作後備。

審計署質疑其採購程序的競爭性，指出負責營運「宿舍A」的「非政府機構A」在進行局限性招標時，未有記錄揀選特定供應商的原因，且獲邀標書數目有限。

非政府機構A解釋，主因是安裝工人須具備特別資歷、保險費用、須於21天內供應等，同時2019年的「黑暴動亂」添變數。

申請至面談耗時5個月 部分宿舍空置期長達10個月

營運管理方面，審計報告發現，從宿舍申請人遞交申請到獲安排面談，平均需時5個月，由面談至簽約再需2個月，延誤導致部分宿舍房間在有大量人輪候的情況下，仍空置長達10個月。審計署更發現有6名租戶的合計租期已超過5年的上限規定，但管理系統未能適時預警 。

在資格核實上，有租戶未按規定向房委會或房協提交放棄公屋相關權利的承諾書，民青局亦未有清晰指明在資產評核時是否需計及申請人的海外物業。

多份年度報告及經審計財務報表嚴重延誤 最長延遲達3.1年

財務監督方面，政府在與7間非政府機構簽訂正式協議前，已先行發放合共約1.345億元款項。部分機構未按規定將資助款項存入有息戶口，甚至在相關戶口中出現與宿舍無關的交易記錄。此外，多份年度報告及經審計財務報表出現嚴重延誤，最長延遲達3.1年。

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審計署建議民政及青年事務局應加強監察工程進度、改善採購管控、提高租住率，並確保租戶符合資格準則。民政及青年事務局局長表示同意審計署的所有建議。