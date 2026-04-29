繼父屢非禮強姦繼女 磨下體逼手淫 7男陪審團裁定4罪成 押後5.28判刑

47歲繼父12年前到廣東度假時涉嫌非禮13歲繼女，其後性侵情況日益加劇，更經常在寮屋強姦繼女，直至2021年父女爭執後，繼女向男友透露事件而揭發。案件經過10日審訊後，7男陪審團退庭商議近3小時，裁定繼父2項非禮、1項向16歲以下兒童作出猥褻行為及1項強姦罪成，1項強姦罪脫。高等法院法官李素蘭把案件押後至5月28日判刑，以待索取女事主創傷報告。

控方開案陳詞指，母親與前夫育有1子1女，女事主X於2000年在香港出生，父母離異後由母親撫養，母親2007年在內地與被告P.S.再婚，並誕下兩名兒子，母親2011年取得單程證來港團聚，與被告及子女同住於新界一間寮屋。

繼女為家庭經濟啞忍至成年後揭發

被告2014年與家人回廣東度假期間，涉嫌觸摸當時年僅13歲的X乳房。翌年3月，被告在住所內以手指插入X陰道，翌月更爬到X身上摩擦下體，並多次要求她替自己手淫。至同年夏天，被告更進一步脫去雙方衣物，企圖性交，惟因X 未經人事而未能得逞。

此後被告變本加厲，經常強姦X，由於事主仍然在學，家庭經濟依賴被告，而且X份屬繼女，不欲引起家庭矛盾，故X選擇啞忍多年。直至2021年8月，X因父女爭執而搬離住所。X其後向男友吐露多年受辱經歷，男友隨即尋求社工協助並報警。警方前年拘捕被告。

案件編號：HCCC241/2025

法庭記者