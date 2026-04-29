審計報告｜樹木辦塌樹監察存漏洞 57%事故無報告 有個案延誤86個工作天始通報

審計署揭發樹木辦統籌全港約170萬棵政府土地樹木出現監管漏洞，指政府目前採用「綜合管理方式」，由發展局轄下的樹木辦統籌，分配予40個部門負責具體護養。審計署發現樹木檢查的專業水平令人質疑，「個別樹木風險評估」的不合規個案的百分比由2021至22年度的8%，大幅增加至2023至24年度的38%，「樹群檢查」的不合規率亦由16%上升至30%。

涉傷亡個案平均延誤近一個月匯報

在監察塌樹事故方面存在顯著漏洞，審計署抽查2024年100宗政府土地上的塌樹個案，發現57%事故沒有提交塌樹報告，且缺乏理據支持。而在已提交報告的個案中，部分涉及傷亡的嚴重事故，在事發後4至86個工作天，即平均27個工作天後才向樹木辦匯報。

未訂協議前已付870萬行政費 見習生退出率達36%

推動人才培訓方面，城市林務發展基金的運作亦被指存在行政缺陷。發展局直接委託建造業議會管理見習生計劃，但審計署發現局方在未與議會簽訂正式協議的情況下，便讓其展開籌備工作，直至2025年8月雙方仍未訂立正式協議。而截至2025年4月，局方支付予建造業議會的行政費用高達870萬元，佔該計劃總開支的32%。審計署批評局方未有設定行政費上限，亦無相關理據記錄；見習生計劃的中途退出率高達36%，受惠人取錄人數亦普遍低於年度目標。

科技應用方面，發展局曾進行為期3年的傾斜感應器研究，於2024年建議擴大應用。但報告指出，截至2025年4月，原來用於研究的8,000個感應器已停止使用，亦未有在更多樹木上安裝新感應器，科技研發進度緩慢。

逾3成人員註冊續期申請於截止日期後始提交

人員註冊制度方面，發展局處理申請亦出現延誤。約有138宗註冊申請在收到資料後平均耗時3個月才發出通知，部分更長達一年。同時，有3成以上的續期申請是在截止日期後才提交。

審計署建議發展局應加強「樹木管理通用平台」的資料驗證，確保部門按指引檢查，並嚴格監察塌樹報告的提交情況，並應檢視基金的行政費用水平，控制公帑支出，並加快將先進科技結合至樹木管理工作中。發展局局長同意審計署的所有建議。

記者：曾偉龍

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