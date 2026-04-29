懲教用木棍捅羈留者肛門案 事主供稱：我入醫院真正原因係俾職員搞、攞棍捅我

時任二級懲教助理認3年前在壁屋懲教所連同其他羈留人士捅傷還押者，其上司及3名羈留人士否認傷人等罪一案今早區院續審。現年21歲男事主身體發抖地供稱，在Boxing Day玩遊戲時誤將爽身粉撒在懲教助理身上後，遭懲教助理用地拖棍隔著內褲捅入肛門，形容他因疼痛倒地之際「見到地拖棍嗰頭有血有屎」，底褲亦遭捅穿染血，肛門的血滴在地上。事後遭懲教助理要求他謊稱傷勢源自「痾血」及自己用筆劃傷，事主坦言當時又痛又暈，「唔應承佢又唔知佢會做啲咩」，直至出院後才向家人透露入院真正原因是「俾職員搞，攞棍捅我」。

事主供稱玩遊戲期間誤將爽身粉撒在譚身上

現年21歲事主趙俙迪供稱，案發時因傷人罪被還押在壁屋懲教所，早前在高等法院被判監6年。趙解釋，除了與不認罪被告李梓睿是小學同學外，其餘5名被告均在還押後才認識，即二級懲教助理譚力翀、一級懲教助理郭紹輝，以及羈留人士何力桓、李宇軒和林承蔚。趙形容與譚的關係屬「職員同囚犯關係」，與其他羈留人士關係亦算熟絡，沒有積怨，林更是趙的同房。

趙憶述，2023年12月26日下午3時許，與本案6名被告在活動室玩遊戲，輸了遊戲便會「俾人撒爽身粉」，惟遊戲期間「譚力翀褪後一步撞到我隻手，咁我就將爽身粉整到少少喺佢身度」。庭上播放閉路電視片段，顯示譚隨即用手指指向趙，然後在場的十多名羈留人士即向被告大量撒爽身粉。

依譚指示脫褲後遭人以地拖棍捅肛門至流血不止

趙身體發抖地稱，譚及後用手指指向自己並「叫我出去」，譚在活動室外的樓梯間「問我係咪想整佢，我就答佢唔係，之後佢叫我除褲，話除咗條褲就輕擎啲」，趙隨即按指示脫下褲子，惟譚用右手緊箍趙的後頸，並將趙扯到地上，趙呈跪下及臀部朝天的姿勢，趙確認當時本案4名羈留人士亦在場。趙起初嘗試用手推開譚，惟掙扎期間「感覺到有人捉住我隻手」，由於左手及右手的手臂均被捉住，故「一直嗌救命」，形容聲量「應該成棟都聽到」。

趙透露，在掙扎期間聽見「有人講攞支棍出嚟」，趙形容該硬物是「地拖棍」，及後「好快就感覺到有硬物入咗我肛門」，過程大約30秒，「之後我feel到嗰硬物出咗嚟，我就即刻轉身，之後就訓咗係地下到，起唔返身」，惟不記得遭人隔著內褲用棍抽插多少下肛門，但確認自己因疼痛而躺臥地上，「我見到地拖棍嗰頭有血有屎」，形容肛門的血「滴緊係地下」，「成條底褲都係血」，底褲亦遭捅穿。趙被問及施襲力度時，回應「應該都好大力，如果唔係我都唔會流曬血，做咗幾次手術」。

4名被告否認藉公職作不當行為、有意圖嚴重傷人等罪

不認罪被告依次為55歲退休一級懲教助理郭紹輝，以及3名羈留人士19歲李梓睿、19歲李宇軒及20歲林承蔚。郭紹輝否認藉公職作出不當行為罪，指他於2023年12月26日與2024年1月17日之間，無合理辯解或理由，故意作失當行為，即未能執行作為部門主管的職責、及未能舉報懲教署二級懲教助理譚力翀襲擊事主趙俙迪。

餘下3名被告否認有意圖而造成身體受嚴重傷害罪，指他們於2023年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使事主趙俙迪身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害趙。

認罪被告33歲時任二級懲教助理譚力翀及20歲羈留人士何力桓，前日承認有意圖而造成身體受嚴重傷害罪。譚力翀另承認串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。

案件編號：DCCC1096/2024

法庭記者：黃巧兒