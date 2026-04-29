林逸華律師行捲「碰瓷黨」指控 律師會：有理由懷疑涉不誠實行為 委任律師事務所介入

警方早前就「撞車碰瓷黨」騙案進行調查，林逸華律師行涉嫌涉及「碰瓷黨」事件，並在調查中發現初步證據顯示可能存在不誠實行為及／或違反《律師帳目規則》，已依法介入該律師行的業務，以保障公眾及客戶利益。香港律師會已委任羅拔臣律師事務所為介入中介人，介入行動已於4月29日展開，並會繼續相關專業操守及紀律調查。

香港律師會回覆《星島》查詢時表示，作為法定及獨立的自我監管團體，高度關注林逸華律師行被懷疑涉及「碰瓷黨」事件。根據《法律執業者條例》（第159章）第 8AA 條，律師會理事會行使其權力而對該律師行進行調查，並要求該律師行出示合理懷疑與有關事件相關的檔案及文件，以供查閱。

有理由懷疑律師行的律師及／或僱員涉及不誠實行為

律師會表示，經審閱從該律師行檢取的相當數量檔案及文件後，理事會於4月28日會議上信納，有初步證據顯示，有理由懷疑該律師行的律師及／或僱員涉及不誠實行為，及／或該律師行未有遵從《律師帳目規則》（第159F章）。理事會遂決議根據條例第26A(1)(a)(i) 、 26A(1)(a)(ii) 及 26A(1)(c)條，行使條例附表 2 所賦予的權力，介入該律師行的業務，以保障公眾及該律師行的客戶的利益。

律師會表示，如有必要會將個案轉呈律師紀律審裁團的審裁組召集人以進行紀律法律程序。根據條例第13A(1)條，律師會可發表由獨立的律師紀律審裁組所作出的裁斷及命令的撮要。如在調查過程中發現涉嫌任何刑事罪行，律師會亦會將有關事宜轉介香港警務處作進一步調查。

律師會將一如既往，秉持最高的專業標準，嚴謹履行作為把關者及專業規管機構的法定職責，以保障公眾利益。

相關新聞：警查「碰瓷黨」上門檢走大量文件 律師樓提司法覆核指文件受法律專業保密特權保護