審計報告｜逾400迷你倉未遵消防處或屋宇署命令 部分未被檢控 審計處促加強規管

審計署發表最新一份審計報告，發現截至去年6月，仍有129間迷你倉未遵從消防處的火警危險通知書，當中34間未被檢控；同時，屋宇署亦有275宗法定命令未獲遵從，其中72%法定命令時限已滿，卻仍未轉介法律事務組採取檢控行動。

消防處逾兩成個案未檢控

審計報告指出，截至2025年6月30日，有129間迷你倉未遵從消防處發出的「消除火警危險通知書」或「火警危險令」，但處方並未對其中34間（約26%）的營運者展開任何檢控。

審計署抽查當中19間未被檢控的迷你倉，發現其中9間由同一公司營運。消防處因未能成功送達通知書，加上巡查時處所被上鎖，而未有採取檢控行動。報告亦提及，亦有1間目標迷你倉在2020年發現有火警危險，消防處在2年後才跟進巡查，涉事迷你倉已遵從消除火警危險通知書，但至去年6月仍未提交消防證書。

屋宇署72%命令逾期未處理

在屋宇署規管方面，署方曾向275個迷你倉處所擁有人發出法定命令，但均未獲遵從。其中，高達72%的命令已過遵從時限，卻仍未轉介至法律事務組採取檢控。審計署發現，署方在2023年1月至2025年6月期間，僅巡查了已發出警告信的164個目標迷你倉中的42個。

82幢尚未進行消防安全巡查

審計署建議，消防處應對長期未獲遵從個案加強跟進，如申請手令進入處所；並建議屋宇署加強巡查，以便適時就逾期個案提出檢控。

報告指出，《消防安全（工業建築物）條例》於2020年6月生效，旨在提升1987年前興建之工業建築物的消防安全，在437幢第一階段目標建築物中，有345幢並未安裝自動花灑系統，屬於高風險類別，但截至2025年6月，當中仍有82幢（24%）尚未進行巡查。

屋宇署發警告信嚴重滯後

行政處理方面，消防處與屋宇署雖然協定應在巡查後4個月內發出指令，但實際上約有27%（73幢）的個案超時發出，部分甚至因查核業權資料耗時超過半年。而屋宇署在發出警告信方面亦嚴重滯後，約66%的警告信未能在3個月的目標期內發出，平均延遲達137天。而涉及如走廊和樓梯的工廈公用部分的消防安全指示遵從率為 0%。審計署指，雖然公用部分的工程較為複雜且需業權人達成共識，但消防處在跟進進度及提供協助方面仍有提升空間。

樓宇安全貸款計劃平均需時422天完成審批

為協助業主進行改善工程，政府設有樓宇安全貸款計劃，但其審批效率極低。報告指出，相關申請平均需時422天才能完成審批，遠超9個月的目標期 。審計署亦發現屋宇署對受條例影響業主的宣傳不足，未能有效推動業主申請貸款以進行改善工程。

審計署建議兩部門於《程序訓令》中明確訂立驗收、發出證明書及警告信的時限；加快對逾期未遵從個案的檢控程序，並解決迷你倉負責人無法送達文書的問題；改善樓宇狀況資訊系統（BCIS）的功能，確保能自動監察各項執法進度。

保安局、發展局、消防處及屋宇署均表示整體上同意審計署的建議，並承諾會檢視行政程序及加強與業主的溝通，確保工業建築物的消防安全能及早獲得改善。

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