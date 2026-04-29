審計報告︱美化工程報價相差逾20倍 路政署解釋工程性質和範圍有不同

路政署負責維修保養轄下公共道路及附屬道路設施，包括道路構築物。審計署發表新一份審計報告，當中就路政署保養道路構築物的工作作審計，當中發現有755個道路構築物因屆每10年而須作主要檢查，但有1.5%未獲安排進行須深入檢查；而在美化工程報價計算的單價差距亦顯著，介乎每平方米165元至 3,429元，相差逾20倍。

電子系統數據揭示755個構築物未獲安排深入檢查

審計署分析電子化保養管理系統內有關 2831條行車天橋、地下行車道、行人天橋和行人隧道在 2022年4月至2025年9月期間的檢查計劃，發現11個(0.4%)道路構築物未獲安排在該段期間進行須每兩年作近距離目視檢查的一般檢查，755個道路構築雖已屆每10年而須作主要檢查，但未獲安排深入檢查。

例行檢查間隔過長 20次超出7個月上限

同時亦發現，根據合約條文，承建商應規劃和編排檢查道路構築物，以達到兩次每六個月的定期檢查之間，或一次每六個月的定期檢查和一次一般檢查或主要檢查之間相隔 5至 7個月。審計署留意到，在獲安排於該段期間進行的13,165次例行檢查中，有 20次(0.2%)的檢查日期與前一次檢查相隔超過 7個月，介乎8至12個月。

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作為政府治理地區工作的一部分，為改善環境衞生和美化市容，路政署於2024和2025年於全港18區36條行人天橋／行人隧道進行翻新和美化工程。示意圖。政府新聞處影片截圖

逾千損毀項目未完成維修 部分缺到期日記錄

審計署分析在電子化保養管理系統記錄內，承建商在 2025年4月至9月期間對 2 831條行車天橋、地下行車道、行人天橋和行人隧道進行例行檢查時發現的10,185個損毀項目，截至2025年12月31日，有1859個(佔10,185個的18%)損毀項目的維修工作仍未記錄為已完成；257個損毀項目的維修到期日及／或維修完成日沒有記錄於電子化保養管理系統內。

美化工程報價差異逾20倍 審計署建議納入定價表

審計報告亦指出，作為政府治理地區工作的一部分，為改善環境衞生和美化市容，路政署於 2024和2025年於全港18區36條行人天橋／行人隧道進行翻新和美化工程。就當中 16條行人天橋／行人隧道，由於道路維修工程合約訂明的工料定價表沒有載列部分工程細項的適用定價，因此邀請了分判商作出報價，審計署發現按分判商的報價計算的單價差距顯著，介乎每平方米 165元至3,429元，相差逾20倍。

路政署回應指，出現顯著差距是由於美化工程的性質和範圍各有不同。審計署建議路政署審慎評估美化工程採用的非表列定價的合理性，考慮在適當情況下把美化工程的常用項目納入日後的道路維修工程合約工料定價表內。

