審計報告｜45%科學主任職系人員「天氣會商」出席率未達標 促網頁發放熱帶氣旋警告全面資訊

最新一份《審計報告》指出，截至2025年10月31日，天文台人手編制為366名員工，而實際人數則有345名員工。天文台在2024-25年度實際開支為4.621億元。審計署亦發現，2025年全年持續服務的65名科學主任職系人員中，逾四成人出席天氣會商次數少於50次，未達部門期望。

天文台需改善科學主任職系人員天氣會商出席率

《審計報告》提出，天文台需要改善科學主任職系人員在天氣會商的出席率。天文台表示，天氣預測總部每日舉行2次例行天氣會商，即上午和下午各1次，以討論公眾天氣預報。會上由當值預報小組作簡報，而非當值預報小組當中的科學主任職系人員則可自願出席。根據天文台員工通告，部門期望科學主任職系人員每年出席至少25個上午和25個下午天氣會商。

頻繁惡劣天氣事件影響出席率不足

天文台在2026年3月回應審計署查詢時表示，現時期望科學主任職系人員每年出席總共50次天氣會商，不論上午或下午舉行。審計署審查2025年科學主任職系人員在天氣預測總部舉行的天氣會商出席記錄，發現2025年全年持續為天文台服務的65名科學主任職系人員中，有29名，即約45%，在2025年出席少於50次天氣會商。

天文台表示，出席率不足的主要原因是2025年出現前所未有的頻繁惡劣天氣事件，即14個需要發出熱帶氣旋警告信號的熱帶氣旋，以及5次需要發出黑色暴雨警告信號的降雨事件。

天文台亦解釋，天文台人員，特別是科學主任職系人員，在日常運作上肩負繁重職務，在惡劣天氣期間確保各個系統運作暢順，以支援天文台提供氣象服務。暴雨或熱帶氣旋警告信號生效期間，一些不在當值預報小組當中的科學主任職系人員，也會到天氣預測總部就作出預測及發出警告、公眾溝通等方面策略提供意見，縱使形式上並非出席例行天氣會商。

2024及2025年均無因熱帶氣旋造成死亡報告

報告指，天文台自2007年起，發出3號及8號熱帶氣旋警告信號時，會參考由8個涵蓋全港、接近海平面的參考測風站組成網絡所錄得的風速資料。截至2025年10月31日，該網絡組成曾有兩次調整，包括自2013年起，流浮山測風站取代鄰近的濕地公園測風站，原因是後者錄得的風速逐漸受周邊新建構築物等周圍環境變化影響而下降；自2024年起，赤鱲角測風站位置由機場中跑道遷移至北跑道，以配合三跑道系統工程。

審計署留意到，天文台不時收到公眾就發出熱帶氣旋警告信號的查詢。天文台強調，熱帶氣旋警告信號是基於科學的服務，以公眾安全為最優先考慮，需預留預警時間，而預報時間越長，不確定性越高，達到高比例符合指定的風力標準不應是發出熱帶氣旋警告信號唯一和最終目標 。天文台亦指出，儘管2025年吹襲香港的熱帶氣旋數目破紀錄，其中2次更需發出10號熱帶氣旋警告信號，但2024及2025年均無因熱帶氣旋造成死亡的報告。

審計署認為，天文台需加強公眾對熱帶氣旋警告系統的理解，建議在天文台網站公布有關發出熱帶氣旋警告信號的更全面資訊，例如在作出決定時會考慮因素，並加強相關公眾教育和宣傳工作。

審計署促天文台訂研究暴雨警告系統時間表

另外，報告回顧1992年5月8日早上，天文台1小時錄得接近110毫米雨量，創當時最高紀錄，當日全港多處嚴重水浸、山泥傾瀉及交通癱瘓，促成設立黃色、紅色及黑色暴雨警告信號。現時天文台參考全港超過100個雨量站的數據，在水浸及山泥傾瀉風險高、人口密度較高地區，雨量站分布較密。

天文台表示，近年公眾關注雨量站分布，並於2025年12月完成第一項研究，透過檢視雨量站分布，找出最佳設置，以反映與人口密度相關風險或影響 。結果顯示，用於決定發出暴雨警告信號的雨量站，可採用多重災害風險方式予以微調。天文台已於今年展開第二項研究，按昔日個案、服務導向及對現有預報工具的影響，提出優化暴雨警告系統的建議，然後再作討論。

審計署認為，天文台需要訂定展開和完成暴雨警告系統第二項研究的時間表，並根據研究結果採取適當優化措施。