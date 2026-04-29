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審計報告｜環保署智能廚餘桶採購 兩份類近合約金額差96％ 批低估私樓對回收桶需求

社會
更新時間：12:29 2026-04-29 HKT
發佈時間：12:29 2026-04-29 HKT

審計署今日（29日）發表報告，發現環保署推行智能廚餘回收桶服務時，採購工作存在漏洞，兩份類近合約的金額差距高達96%。報告亦指部門嚴重低估服務需求，截至2025年10月，全港僅半數公共屋邨達到「一座一桶」的基礎目標，與政策目標仍有445個回收桶的差距；廚餘收集服務的質素監管不足，招標程序亦因評分制度不當而延誤，整體工作進度與成效未如理想。

審計署：嚴重低估私人屋苑對智能廚餘回收桶需求

審計署指出，環保署就智能廚餘回收桶服務的採購工作存在改善空間，其中環境及自然保育基金於2023年6月及2024年12月，先後批出兩期撥款以推行服務，惟環運會批出的兩份服務合約（合約R及S），內容雖十分類似，但合約金額差距竟高達96%（260萬元）。

此外，環保署亦嚴重低估私人屋苑對智能廚餘回收桶的需求。在第一期招標工作中，原計劃採購120個回收桶，但最終收到涉及710個回收桶的申請，反應遠超預期，導致需在合約R下發出相當於原合約金額178%的更改令，金額達480萬元。

廚餘收集質素監管不足

審計報告亦批評，環保署對廚餘收集服務的監管成效不彰。報告數據顯示，有廚餘處理設施接收的廚餘中，惰性物料的重量佔比由2021年的13%持續上升至2025年首季的29%，顯示源頭分類未有改善，直接影響處理效率。

報告認為，部門對服務承辦商的監管存在漏洞，巡查機制缺乏統一指引，導致標準不一。更嚴重的是，承辦商的表現評核報告擬備與批簽過程出現嚴重延誤，未能及時跟進服務問題，削弱了廚餘收集服務的質素與公帑運用效益。

招標工作程序不當致延誤

在服務合約的招標程序上，審計署揭示了程序不當及預算失準的問題。報告指，在「招標工作I」中，環保署的投標評審委員會未有遵從《財務通告》的要求，採用不正確的評分制度，其後雖作出修正，但已導致合約服務延遲最少4個月才展開。

與此同時，招標前的預算準確性亦備受質疑。在「招標工作V」中，三份合約的中標價較預算低43%至69%，反映部門在市場估價上出現嚴重偏差，並需多次延長現有合約以維持服務，拖慢了新服務的招標進度。

回收網絡擴展進度未如理想

審計署發現，環保署擴展廚餘回收網絡的工作同樣未達預期。截至2025年10月，全港僅半數公共屋邨達到「一座一桶」的基礎目標，與政策目標仍有445個回收桶的差距。

而私人屋苑及鄉村的資助計劃，亦因申請處理時間過長（近半數個案需時超過180天），削弱了市民的參與意欲。部分公眾回收點的服務時間過早結束，未能配合市民生活習慣。更重要的是，目前各回收桶的數據平台各自為政，環保署缺乏綜合大數據平台作統一監察，不利於未來精準規劃與資源投放。

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