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五一黃金周｜漁護署料每日千人訪橋咀洲 將派無人機監察海岸情況

社會
更新時間：10:05 2026-04-29 HKT
發佈時間：10:05 2026-04-29 HKT

五一黃金周假期臨近，預計將有大批市民及遊客前往各生態旅遊熱點。為應對人潮並保護珍貴的自然環境，漁農自然護理署已制定一系列應對措施。漁護署助理署長（漁業及海洋護理）朱振華預計，在黃金周期間，橋咀洲每日將迎來約一千名訪客，署方已為此作出全面部署。在陸上方面，漁護署將增派11名工作人員，於上午九時至下午六時，沿海岸線、沙灘及浮潛熱點進行巡邏，配合潮汐漲退時間，主動提醒遊客切勿觸摸或採集海洋生物。若個別地點人數過多，工作人員將會作出人流疏導，引導遊客至較少人的區域，以優化遊覽體驗。同時，署方亦在浮潛點設立清晰標示，指引正確下水位置，避免珊瑚受到破壞。

橋咀洲重點部署 千人登島應對有序

水上方面，署方安排了五名響導，包括兩名浮潛響導及三名生態響導，提醒市民及遊客避免踐踏珊瑚。岸上則與世界自然基金會（WWF）合作設立教育攤位，透過互動小遊戲及派發設計精美的紀念浮卡，向公眾傳遞「可持續生態旅遊」的保育訊息。為確保整體管理暢順，漁護署亦會利用無人機從高空監察海岸的整體情況。

應對人流 以教育先行 料橋咀洲有足夠承載力

面對環保團體質疑現有措施欠缺法律約束力，形同「無牙老虎」的說法，朱振華表示，橋咀洲沿岸範圍目前並非法定的海岸公園或海岸保護區，因此現階段工作重點在於宣傳教育。他相信，大部分遊客並非有意破壞環境，只是不熟悉海岸禮儀，經過勸喻和教育後，他們普遍願意遵守規則。他認為，承載力的關鍵不僅是人數，更在於遊客的行為，只要遊客能遵守守則，即使每日有千人登島，亦能在享受自然的同時不對生態造成負面影響。

積極研究設立海岸公園 冀早日立法保護

朱振華透露，政府正積極研究將橋咀洲設立為海岸公園的可行性，並已完成多項前期工作。他解釋，設立海岸公園是一個嚴謹的科學過程，署方已完成一次詳盡的珊瑚生態基線調查，掌握了該水域的珊瑚物種及分佈情況。這些科學數據將有助於制定具體的保護區範圍及管理措施。目前，署方正在整合科學數據、管理資源及持份者意見，進行整體評估，目標是盡快以法律形式，更有效地保護和管理橋咀洲珍貴的珊瑚區。

水口東壩同步部署 無人機廣播安全提示

除了橋咀洲，漁護署亦在其他熱門地點加強了管理措施。在以觀賞馬蹄蟹聞名的大嶼山水口，署方將派駐六名工作人員，並聯同本地環保團體設立教育攤位，重點介紹馬蹄蟹的保育知識。至於西貢東壩地質公園一帶，署方除了增加巡邏人手，亦已在破邊洲觀景台加裝額外圍欄以保障遊客安全。同時，該處將會使用具備廣播功能的無人機，隨時向遊客發出安全提示。若人流過於擠迫，署方會在東壩入口實施人流管制，避免山徑出現過度擁擠的情況，確保遊客安全及遊覽質素。
 

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