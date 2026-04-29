每日雜誌｜生死教育團隊當裝備隊 為宏福苑居民「上樓」護航 機構成立互助小組 連結20戶喪親家屬訴哀思

災後有情，人與人之間的互助彌足珍貴。宏福苑住戶近日返回舊居執拾物品，有生死教育團隊為居民護航，除了心理輔導和支援，更購置一系列「上樓」物資，派發予有需要的居民，當中包括防護及降溫裝備、輔助搬運工具和搜索用品等。另有機構連結20戶喪親家屬成立互助小組，讓他們有訴說內心的渠道，更提供鮮花，為居民探訪「故居」時營造儀式感。有學者認為，社會要團結、各司其職，為居民提供「全人照顧」，才能攜手共渡難關。

派發物資包括防護及降溫裝備、輔助搬運工具和搜索用品。

宏福苑住戶近日返回舊居執拾物品。

過去一星期，大埔宏福苑受災7座大廈的住戶分批返回單位執拾。面對未知的災後環境，有社福機構為居民提供情緒紓緩和輔導服務，另有生死教育機構以實務為本，購置一系列支援「上樓」的物資，讓有需要的居民選用。

殯儀社企「一切從簡」去年為逝者重塑遺體和處理身後事，其創辦人、生死教育專家伍桂麟博士提到，災場圖片引起部分居民的想像和焦慮，部分人內心尚未平復，又擔心沒有下次重返家園的機會，只好按安排的時間回到單位，承受巨大的心理壓力。惟他續說，居民要處理的事情眾多，例如關心長遠安置安排，又要思考是否接受政府回購業權，部分人反映尚未有空間處理心情，「現實要考慮的事情過多，而很多焦慮也是來自『上樓』這個實際問題。」

殯儀社企「一切從簡」準備了大量物資供居民取用。

物資包括護膝、拐杖、收納用品和手拉車等。

社企「一切從簡」到深水埗一帶採購「搬運神器」。

派發探測搬運工具輔助

伍桂麟和團隊在農曆新年前申請資助，購置一系列物資予宏福苑居民，當中包括防護及降溫裝備（如口罩、護目鏡、防滑手套、護膝和退熱貼等）、整理及搜索用品（如強力照明用品、粉塵刷、撬具、鏟子和金屬探測器等）、搬運工具（如三輪行李箱及行李繩），更有輔助長者上落樓梯的拐杖和摺合式拐杖椅。

非牟利機構「毋忘愛」同樣為居民護航，提供心理輔導和支援、收集物資製成「平安包」派發予有需要的居民，並提供上樓執拾物品的安全提示；另有物理治療師義工分享如何安全上樓，示範正確發力、保護膝蓋的動作，更有義工點對點接送居民。其主席范寧醫生說，團隊過去也非單純做殯儀服務，喪親家屬同樣有需要支援，「服務過後繼續『同行』，跟進家屬的需要，是我們的使命。」

「毋忘愛」主席范寧醫生與罹難者家屬同行。

送上鮮花營造儀式感

范寧說，有居民收到單位照片後，看到屋內黑漆漆一片，深思上樓的「意義」，團隊遂與居民做心理準備，把上樓執拾物件的成份減低，加入「懷念」元素，為他們重返舊居時增添「儀式感」。他指，團隊早前為罹難者安排個性化喪禮，已經了解逝者的喜好，故在家屬上樓前幫忙預備鮮花，「有位太太喜歡紫色花，我們便提出預備紫色玫瑰，家屬不需要煩惱。」他續說，很多居民仍要為生活奔波，團隊事前準備物資，能讓家屬有更多空間做情感層面的工作。

「毋忘愛」為宏福苑罹難者家屬提供鮮花。 受訪者提供

「毋忘愛」與宏福苑罹難者家屬同遊荔枝窩，減低身心壓力。 受訪者提供

在災難管理層面，伍桂麟亦曾為在家離世的獨居者清理遺宅。他憶述，當時清理困難大，屋內有大量昆蟲，亦有異味，相關經驗令他預計到居民或會面對的困境，故提前準備各類物資，並拍攝短片介紹，居民亦可以按照清單自行選購，「為居民提供『選擇』，非常重要。」

據范寧留意，部分家庭完成喪禮後，難以找到「同路人」訴說內心的哀傷。他坦言，全數宏福苑居民也受住屋方面的影響，但失去摯親者正經歷多一重傷痛，無奈部分人在災後離開大埔生活，無法形成聯繫；有家庭失去了照顧者等關鍵的家庭角色，變相其他家人要作出調適、改變身份，以應對生活上的需要。故此，他在家屬同意下，連結20戶喪親家屬組成群體，成立「宏福友共情」計劃，讓他們有渠道訴說心聲，互相扶持，甚至一起爭取出席聽證會、留意最新消息和討論訊息的真偽，「形成一種力量。」

「毋忘愛」與宏福苑罹難者家屬同遊荔枝窩，減低身心壓力。 受訪者提供

辦工作坊郊遊活動減壓

范寧說，其機構只是建立平台，家屬才是主導的角色，群組內有很多不同專業人士，掌握各種生活智慧。團隊會密切留意家屬的需要，在有需要時才伸出援手，如近日安排一對一法律諮詢。他說，群內有「第二代」宏福居民成功連結，一同返回屋苑，「不是我們『帶着』他們，而是他們自發去交流。」機構亦有為群體舉辦不同活動，除了在新年前舉辦工作坊，讓家屬繪畫賀年卡，互相傳遞祝福之外，更一同到荔枝窩郊遊，減低身心壓力。

災後社會變得團結，為居民提供全面支援。伍桂麟說，在生死教育角度，宏福苑居民需要「全人照顧」，包括全人、全家、全程、全隊及全社區照顧，其中後者為社群合作，各司其職，攜手共渡難關。他舉例，團隊有修復遺物的經驗，或可重塑受煙燻或燒損的紀念物品，如有居民執拾到玩具模型和玩偶，前者可以重新上色塗裝，後者亦可深層清潔和更換棉花，相信本地也有不少修復專家可以貢獻所長。范寧亦言，團隊逐步推進工作，盼「互助精神」在社會傳開。

迷你倉公司出借服務 暫解新居缺乏空間難題

部分居民執拾物品後，面對新居缺乏暫存空間的難題。仁濟醫院與多間迷你倉公司合作提供存倉服務，並提供資助。有參與行動的公司表示，大埔倉庫經已全數借出，並因應部分居民搬至其他地區暫住而延伸服務，盼為有需要的街坊略盡綿力。

去年底，仁濟醫院於大埔廣福邨設置「仁濟幸福站」，讓居於不同地方的宏福居民重聚，並提供各種支援服務。因應居民在上周起開始「上樓」，「幸福站」派發尼龍袋和手拉車等物資，另與多間迷你倉公司合作提供存倉及物流服務，並為每戶每月資助上限1000元，為期1年。

「至尊迷你倉」為宏福苑居民提供免費存倉服務。 受訪者提供

參與行動的包括「至尊迷你倉」（One Storage），該司延長服務期，為居民提供2年免費存倉服務。其營運總監Samson Lo指，意外發生後已經有為義工團隊暫存物資，至今已經5個月，時間轉眼即逝，故設法延長存倉期，「明年今日會否有時間處理？延長服務至暑假會否更合適？一直思考，可行便延長服務。」

團隊因應居民需要和實際情況而應變。Samson說，大埔區倉庫的原有出租率達90%或以上，服務推出首3日已把餘下空間全數借出，並延伸至火炭、屯門、新蒲崗及啟德等地區，「查詢接踵而來。」團隊主動聯絡居於宏福苑的舊有客戶，當中有個案在意外前繳交了來年租金，卻遷至其他地區暫住，公司隨即退回租金予客戶應急，並安排物流公司，免費提供倉存轉移服務。他坦言，公司也是大埔的一分子，做得到便「盡做」，「以人為本，彈性處理。」

記者：仇凱瑭