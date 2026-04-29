天文台｜雷雨區正影響珠江口 預料本港未來一兩小時部分地區雨勢較大

天文台於12時45分取消黃色暴雨警告信號。

天文台下午4時45分發特別天氣提示，與冷鋒相關的雷雨區正影響珠江口 預料本港未來一兩小時部分地區雨勢較大。

天文台在上午11時45分發特別天氣提示，指與高空擾動相關的強雷雨區持續影響本港。是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

天文台在上午11時35分發出黃色暴雨警告信號。

天文台於上午11時25分再發特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台上午9時45分表示，位於珠江口一帶的強雷雨區正逐漸向東發展，預料未來兩三小時本港驟雨逐漸增多，下午雨勢有時頗大。天文台半小時後再提醒，位於香港以南的強雷雨區正逐漸發展，預料會在未來兩三小時影響本港。另預料強陣風吹襲香港。

天文台料稍後氣溫下降 周四最低20度

本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。早上短暫時間有陽光，日間最高氣溫約27度。稍後雨勢有時頗大。吹和緩偏南風，高地風勢間中清勁。稍後轉吹北風，市區氣溫下降至午夜最低約21度，新界再低一兩度。

展望明日驟雨減少，早上市區最低氣溫約20度，新界再低兩三度。隨後一兩日部分時間天色明朗，星期五早上氣溫仍然較低。

天文台指出，高空擾動會在今日為廣東帶來大驟雨及狂風雷暴。而一道冷鋒會在今日稍後橫過廣東沿岸地區。受冷鋒隨後的東北季候風影響，未來一兩日廣東氣溫稍為下降，同時隨着高空擾動遠離，該區驟雨減少。而一道低壓槽會在周末至下周初影響華南，該區天氣漸轉不穩定。