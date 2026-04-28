Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵古洞站料如期明年底投入服務 首用AR「透視鏡」巡查 誤差少於10毫米

社會
更新時間：18:15 2026-04-28 HKT
發佈時間：18:15 2026-04-28 HKT

政府正全力推進北環綫項目，當中東鐵綫古洞站於去年底完成平頂及安裝所有月台幕門，展開機電及內部裝備工程。港鐵表示，現已接通車站電力及完成12組扶手電梯組件裝嵌，並逐步展開列車動態測試，預計可如期於明年底投入服務，成為第100個服務市民的車站。

為提升建造效率及項目質素，古洞站是首個全面應用擴增實境（AR）技術進行智慧工地巡查的車站，同時採用建築信息模擬技術（BIM），立體呈現車站所有建築資訊，包括結構、設施及機電等。港鐵公司項目執行主管——北環綫（第一期）羅廸高表示，配合虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）技術，前線人員及工程師可透過手機或平板電腦，直接將BIM模型疊加於工地現場，確認各種設施、裝備及管道等裝設位置是否正確，及早識別誤差及修正，並全面監控工程進度與施工質量。

羅廸高稱，相比以往使用紙本平面圖紙（藍圖）及手動測量工具，新技術可大幅提升效率與精準度，誤差少於10毫米，亦有助日後人員進行維修。當工程包含消防、燈光、假天花等多個工序，若缺乏良好配合，人員工作或會衝突；使用模型後，施工前已決定工程先後次序，可避免衝突，大幅減少重複時間。

以現時已裝嵌4條扶手電梯的古洞站B出入口為例，羅廸高形容技術有如「透視鏡」，可以清楚知道黃色「馬仔」（用作吊運扶手電梯零件）的位置，日後將有假天花遮蓋。工程完成後，整個模型會交付營運人員，日後若要維修或更換電梯，可透過平板電腦查看「馬仔」位置，以便進行保養。同時，AR亦協助安裝閘機、消防喉及告示等設備，「人員可即時將虛擬模型與真實環境重疊，檢查裝置位置是否準確、匹配」，若發現錯位，團隊可即時透過系統聊天室溝通，避免日後施工出現衝突。

此外，項目亦引入機械狗巡查工地、機械手臂協助鑽孔及安裝螺絲，並採用機電模組化合成技術，將大型組件預製後再安裝，以提升安全與品質。

記者：何姵妤

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
阿Sa蔡卓妍宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢Elvis：以後請多多指教
00:46
阿Sa蔡卓妍宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢Elvis：以後請多多指教
影視圈
5小時前
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公Elvis林俊賢任星級健身教練 時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公Elvis林俊賢任星級健身教練 時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
影視圈
4小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
18小時前
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
16:34
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
影視圈
20小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
2026-04-27 15:41 HKT
蔡卓妍Elvis林俊賢結婚丨回顧阿Sa情路 與鄭中基隱婚 戀同門師弟陳偉霆 傳飛富三代石恆聰
蔡卓妍Elvis林俊賢結婚丨回顧阿Sa情路 與鄭中基隱婚 戀同門師弟陳偉霆 傳飛富三代石恆聰
影視圈
3小時前
「金牌司儀」何守信飯敍半個影視圈猛人撐場 曾齊創《歡樂今宵》經典 狀態大勇醞釀回歸？
「金牌司儀」何守信飯敍半個影視圈猛人撐場 曾齊創《歡樂今宵》經典 狀態大勇醞釀回歸？
影視圈
22分鐘前
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
影視圈
9小時前
賺到盡？家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」｜Juicy叮
賺到盡？家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前