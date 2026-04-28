港鐵古洞站料如期明年底投入服務 首用AR「透視鏡」巡查 誤差少於10毫米

政府正全力推進北環綫項目，當中東鐵綫古洞站於去年底完成平頂及安裝所有月台幕門，展開機電及內部裝備工程。港鐵表示，現已接通車站電力及完成12組扶手電梯組件裝嵌，並逐步展開列車動態測試，預計可如期於明年底投入服務，成為第100個服務市民的車站。

為提升建造效率及項目質素，古洞站是首個全面應用擴增實境（AR）技術進行智慧工地巡查的車站，同時採用建築信息模擬技術（BIM），立體呈現車站所有建築資訊，包括結構、設施及機電等。港鐵公司項目執行主管——北環綫（第一期）羅廸高表示，配合虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）技術，前線人員及工程師可透過手機或平板電腦，直接將BIM模型疊加於工地現場，確認各種設施、裝備及管道等裝設位置是否正確，及早識別誤差及修正，並全面監控工程進度與施工質量。

羅廸高稱，相比以往使用紙本平面圖紙（藍圖）及手動測量工具，新技術可大幅提升效率與精準度，誤差少於10毫米，亦有助日後人員進行維修。當工程包含消防、燈光、假天花等多個工序，若缺乏良好配合，人員工作或會衝突；使用模型後，施工前已決定工程先後次序，可避免衝突，大幅減少重複時間。

以現時已裝嵌4條扶手電梯的古洞站B出入口為例，羅廸高形容技術有如「透視鏡」，可以清楚知道黃色「馬仔」（用作吊運扶手電梯零件）的位置，日後將有假天花遮蓋。工程完成後，整個模型會交付營運人員，日後若要維修或更換電梯，可透過平板電腦查看「馬仔」位置，以便進行保養。同時，AR亦協助安裝閘機、消防喉及告示等設備，「人員可即時將虛擬模型與真實環境重疊，檢查裝置位置是否準確、匹配」，若發現錯位，團隊可即時透過系統聊天室溝通，避免日後施工出現衝突。

此外，項目亦引入機械狗巡查工地、機械手臂協助鑽孔及安裝螺絲，並採用機電模組化合成技術，將大型組件預製後再安裝，以提升安全與品質。

記者：何姵妤