地盤工與12歲女童性交後勒索 官斥：利用年幼事主的情意及信任犯案屬卑劣可恥 判監5年

22歲地盤工前年7月尾在交友軟件結識12歲女童，女童認為兩人是情侶關係而發生性行為，惟地盤工及後以性交影片等理由威脅女童交出共約35萬元。地盤工經審訊後被裁定勒索等4罪成，暫委法官鄭淑儀今於區域法院判刑時斥，被告利用年幼事主對他的情意及信任犯案，多次反覆以卑劣可恥的恫嚇，索取大額金錢，令年僅12歲的事主焦慮不安，終判處監禁5年。

事主與被告性交復多次遭勒索感焦慮不安

22歲被告董釗華，報稱地盤工人，被裁定1項與年齡在13歲以下女童非法性交及3勒索罪。控罪指被告於2024年7月30日，在觀塘區秀茂坪安達邨某單位與當時12歲女童X非法性交；及於同年8月9日至9月10日分別3次以恫嚇方式，不當地要求X交出共35.4萬元。

鄭官判刑時斥，被告利用年幼事主對他的情意及信任犯案，多次反覆以卑劣可恥的恫嚇，索取大額金錢，令年僅12歲的事主焦慮不安，亦令事主的母親蒙受損失。鄭官另指，案發時事主年幼，但被告已21歲，兩人年紀相差9年，事主以為與被告是情侶關係，在被告提出性交時，事主曾以感到害怕及擔心懷孕為由拒絕，惟被告卻不理會事主的感受，毅然脫下事主的褲子，並稱會使用避孕套，令年幼的事主不懂拒絕性交。

官：法庭須保護年幼小童免被異性剝削

鄭官續指，事主在性交的過程曾向被告表示疼痛，惟被告卻不予理會，仍然抽插陰莖約20至30分鐘，而事主在案發前從沒有性交經驗。鄭官強調，法庭須保護年幼的小童，免被異性剝削，考慮本案被告與事主的年紀差距及關係、性交情節，被告亦有同類刑事定罪紀錄，案發時事主只是中一學生，終判處被告監禁5年。

綜合證供，12歲X在前年暑假透過交友應用程式結識被告，並約到被告所住的安達邨謙達樓見面，被告在樓梯間向X提供香煙，X在被告的游說下吸了一口。及至7月30日，被告再帶X到謙達樓的樓梯間吸煙，及後被告把X帶到家中。被告到家後，表示感到無聊，X提議玩電子遊戲，被告則提出性交，X擔心懷孕一度拒絕，惟被告游說可使用安全套，X稱「唔識點樣拒絕佢（被告）」，兩人最終發生關係。

以性交影片等理由多次要脅女童交款

在同年8月初，被告稱X所吸食的香煙是其「大佬」要求他所試及需要付錢，如果X不付錢，「大佬」便會入侵X的手機及進行不法行為，X便從母親Y的衣櫃中拿錢及交給被告，X其後封鎖了被告。惟被告後來找上X的同學及稱有X的性交影片，X便聯絡被告及詢問影片一事，被告稱其「大佬」早前已入侵其手機及拍下影片，並再要脅X給出10萬。

X從Y的衣櫃中拿取10萬元交給被告，惟被告其後再表示X把錢交給他及他收取懷疑危險藥物的過程被拍下，指警方正在尋找他們，「大佬」會找人頂罪，但X須支付25萬元，「一定要交……如果唔係會拉我」，X因此再拿錢交給被告；Y後來發現衣櫃內的金錢遺失，X才透露事件，最終報警。

案件編號：DCCC427/2025

法庭記者：黃巧兒