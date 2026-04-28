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紅山半島74號屋業主僭建及佔用官地 7項傳票罪成 判罰款98萬元

社會
更新時間：15:04 2026-04-28 HKT
發佈時間：15:04 2026-04-28 HKT

港島豪宅屋苑「紅山半島」於2023年9月黑雨下，出現山泥傾瀉。富商陳天賜及其妻袁慧明藉公司Future Ocean Limited所持有的紅山半島74號屋僭建花園和平台等，及佔用政府土地範圍，被票控不合法在未批租土地上建造構築物等7罪，經審訊後均罪成。裁判官鄭潤聰今於東區裁判法院判刑時，指案情非常嚴重，「完全漠視法紀及安全」，終判罰款共98萬元。

被告Future Ocean Limited被地政總署票控1項不合法在未批租土地上建造構築物罪，及被屋宇署檢控6項明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便展開或進行建築工程罪。

案件編號：ESS7753/2024、ESS20893-20898/2024
法庭記者：王仁昌

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