北都︱粉嶺繞道（東段）周日通車 土拓署：上水及粉嶺出九龍料慳10分鐘

北都首個落成的大型運輸基建項目——粉嶺繞道（東段），將於周日（5月3日）上午8時正式通車，土拓署預計可節省約10分鐘車程，避開上水及粉嶺區內繁忙道路，工程引入多項創新技術，包括全球最大彎曲度的轉體橋及國產超高強鋼建造行人天橋。

避開上水及粉嶺區內繁忙道路 出九龍料節省10分鐘

繞道自2020年2月起分階段動工，全長約4公里，連接粉嶺北新發展區與現有粉嶺公路，並採用雙程雙線分隔車道設計，由地面道路、地下行車道及高架橋組成。走線由石湖新村起步，沿梧桐河畔伸延，繞過粉嶺北新發展區並連接龍躍頭交匯處，途經崇謙堂及塘坑一帶，與現有的粉嶺公路近九龍坑附近匯合。

土拓署總工程師張柏堅表示，預計可節省約10分鐘車程，避開上水及粉嶺區內繁忙道路，有效分流交通，紓緩區內擠塞，「無需經過沙頭角公路、馬會路，這些（路段）早上返工、返學經常擠塞情況」，除便利粉嶺北新發展區發展，亦能連繫城鄉。

交匯處行人天橋採用S960國產超高強鋼建造

張柏堅提到，該繞道工程規模龐大，前期需收回超過五成土地，施工過程面對地理及環境限制，其中高架橋段工程需避開粉嶺公路繁忙車流及地面大型的東江水水管，亦要減低對龍躍頭、塘坑和崇謙堂一帶鄉村的影響；更有部分路段需跨越現有港鐵東鐵線，為維持鐵路日常運作，只能在凌晨列車停駛後的短暫空檔施工。

他稱，工程最艱鉅的沙頭角公路一龍躍頭段（即現時龍躍頭交匯處），需在三年內在交通極繁忙的地段建造複雜的「三層式結構」，包括地下行車通道、地面迴旋處及高架行人天橋。而地下的設施錯綜複雜、狹窄及滿佈管線，包含多組132千伏高壓電纜、污水管、食水管、電訊網絡電纜及煤氣管道。

交匯處的行人天橋和單車徑已於本月19日開始使用，亦是全球首條應用S960國產超高強鋼建造，強度是一般的鋼材約三倍，除了可大幅減少鋼材使用量並減輕橋樑重量達九成，減少地底樁柱，更大大節省三成建築成本，減少施工時間。

繞道首次在香港採用「橫向轉體技術」

為減少超高強鋼的現場焊接工作量，高級工程師梁偉樂表示，工程採用預先拼裝模組，於江蘇廠房製作組件，「用船運到香港，由屯門碼頭送去粉嶺工地」，由於該組件的闊度達7.8米，超出部分道路7.3米的闊度，由此使用港大研發的三維路徑模擬分析，對運送路線進行三維精確模擬，「看看沿途有否衝突點、撞到的地方，如果有，就去處理」，最後成功在12個晚上安全地運送40個大型模組。

梁偉樂稱，天橋亦進行兩項安全測試，包括破壞性測試，將天橋原形在實驗室進行壓爛，「『壓爛值』大於設計值就無問題」，另外要測試橋樑動態表現，當行人經過或者跑步，會否產生震動，「今次亦跟國際標準，做了橋樑動態測試，在橋上模擬不同人的走路模式，例如跳動、跑步，甚至一大班人上面行路」，以觀察其動態表現是否合乎設計的電腦模擬數據。

繞道亦是首次在香港採用先進的「橫向轉體技術」，建造跨越東鐵線的繞道橋樑結構，在鐵路軌道旁完成組裝兩段T型橋段後，再將整段橋樑水平轉體至預定位置。高級工程師譚建生表示，其中一段為全球橋體最大彎曲度的轉體橋，單段橋身長約140米、重逾7,000噸（約400輛滿載乘客的雙層巴士），更引入內地成熟技術，於兩個深夜完成兩段行車橋的轉體，工期縮短約一年，大幅降低施工風險及對鐵路營運的影響。

記者：何姵妤

攝影：汪旭峰