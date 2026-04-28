搭的士亮刀要司機「江湖救急」 無業漢認搶500元判監42個月 官指法庭須防司機成匪徒獵物

的士司機去年情人節在元朗載客時，遭男乘客持刀搶劫5百元，男乘客被捕後在警誡下承認「我冇錢洗先老笠個司機」。男乘客今早在區域法院承認搶劫罪，辯方求情指被告因貪心而在一時衝動下犯案，在獄中參與佛教活動後尋獲人生觀。暫委法官郭偉健判刑時指，的士司機獨自一人在半密閉的車廂內工作，屬孤立無援的狀態，故法庭對於在的士搶劫司機的行為必然要重判，以防止司機成為匪徒的獵物，終判處被告監禁42個月。

官指因經濟問題犯案非減刑理由

31歲被告何家樂，報稱無業，被控搶劫罪，控罪指被告於2025年2月14日，在元朗大樹下西路近燈柱於的士上搶劫張肇基，並劫去港幣500元。

郭官判刑時指，的士司機獨自一人在半密閉的車廂內工作，屬孤立無援的狀態，尤其是夜更司機，須在深夜按乘客指示前去目的地，即使是偏僻及漆黑的地方亦要前往，故法庭對於在的士搶劫司機的行為必然要重判，以防止司機成為匪徒的獵物。郭官提及，被告案發時身為乘客，卻在搶劫時向事主展示刀，來達致威嚇的目的，而被告因經濟利益犯案，並非減刑理由，終判處他監禁42個月。

被告向司機亮刀稱：唔好意思 江湖救急

辯方求情指，被告任職散工，收入不穩定，案發時無工作，儘管案發時被告持刀指向事主，但沒有實際使用暴力，亦沒有對事主的身體造成傷害。辯方續指，被告僅是單獨犯案，沒有周詳計畫，搶劫的金額亦不大，案發後已深感後悔。被告親撰求情信指，希望再次向法庭表達悔意，案發時要維持家計，因貪心而在一時衝動下犯案，現在感到十分內疚，自己在獄中亦參與了佛教活動，找到人生觀，望能早日獲釋回家孝順父母及回饋社會，希望法庭念他坦白認罪而輕判。

案情指，事主張肇基在去年情人節上午6時許在元朗駕駛的士，期間目睹被告招手示意，事主遂停下的士接載被告，當時被告坐在左後座的位置。事主駕駛一段時間後，被告突然要求停車，並稱「師傅唔好意思，江湖救急，借住500蚊嚟」，被告更向事主亮出約10厘米的生果刀，事主遂交出5張100元紙幣，被告隨即下車離開。經警方調查後，同日拘捕被告，被告在警誡下指「我冇錢洗先老笠個司機」。

案件編號：DCCC913/2025

法庭記者：黃巧兒