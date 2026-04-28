Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

搭的士亮刀要司機「江湖救急」 無業漢認搶500元判監42個月 官指法庭須防司機成匪徒獵物

社會
更新時間：13:42 2026-04-28 HKT
發佈時間：13:42 2026-04-28 HKT

的士司機去年情人節在元朗載客時，遭男乘客持刀搶劫5百元，男乘客被捕後在警誡下承認「我冇錢洗先老笠個司機」。男乘客今早在區域法院承認搶劫罪，辯方求情指被告因貪心而在一時衝動下犯案，在獄中參與佛教活動後尋獲人生觀。暫委法官郭偉健判刑時指，的士司機獨自一人在半密閉的車廂內工作，屬孤立無援的狀態，故法庭對於在的士搶劫司機的行為必然要重判，以防止司機成為匪徒的獵物，終判處被告監禁42個月。

官指因經濟問題犯案非減刑理由

31歲被告何家樂，報稱無業，被控搶劫罪，控罪指被告於2025年2月14日，在元朗大樹下西路近燈柱於的士上搶劫張肇基，並劫去港幣500元。

郭官判刑時指，的士司機獨自一人在半密閉的車廂內工作，屬孤立無援的狀態，尤其是夜更司機，須在深夜按乘客指示前去目的地，即使是偏僻及漆黑的地方亦要前往，故法庭對於在的士搶劫司機的行為必然要重判，以防止司機成為匪徒的獵物。郭官提及，被告案發時身為乘客，卻在搶劫時向事主展示刀，來達致威嚇的目的，而被告因經濟利益犯案，並非減刑理由，終判處他監禁42個月。

被告向司機亮刀稱：唔好意思 江湖救急

辯方求情指，被告任職散工，收入不穩定，案發時無工作，儘管案發時被告持刀指向事主，但沒有實際使用暴力，亦沒有對事主的身體造成傷害。辯方續指，被告僅是單獨犯案，沒有周詳計畫，搶劫的金額亦不大，案發後已深感後悔。被告親撰求情信指，希望再次向法庭表達悔意，案發時要維持家計，因貪心而在一時衝動下犯案，現在感到十分內疚，自己在獄中亦參與了佛教活動，找到人生觀，望能早日獲釋回家孝順父母及回饋社會，希望法庭念他坦白認罪而輕判。

案情指，事主張肇基在去年情人節上午6時許在元朗駕駛的士，期間目睹被告招手示意，事主遂停下的士接載被告，當時被告坐在左後座的位置。事主駕駛一段時間後，被告突然要求停車，並稱「師傅唔好意思，江湖救急，借住500蚊嚟」，被告更向事主亮出約10厘米的生果刀，事主遂交出5張100元紙幣，被告隨即下車離開。經警方調查後，同日拘捕被告，被告在警誡下指「我冇錢洗先老笠個司機」。

案件編號：DCCC913/2025
法庭記者：黃巧兒

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
蔡卓妍阿sa無預警宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢：以後請多多指教
00:46
蔡卓妍阿sa無預警宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢：以後請多多指教
影視圈
2小時前
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
16:34
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
影視圈
17小時前
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
影視圈
6小時前
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
15小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
賺到盡？家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」｜Juicy叮
賺到盡？家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
23小時前
星島申訴王｜信用卡綁定成中招來源？ 港男網購平台帳戶被盜用狂碌信用卡購物
申訴熱話
7小時前
香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到
香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到
飲食
18小時前
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電。
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電 投運在即5分鐘完成通關
即時中國
17小時前