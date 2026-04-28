涉要求家長銷毀貪污證據 蔡章閣中學助理校長否認妨礙司法公正罪受審

廠商會蔡章閣中學助理校長前年安排男學生入讀中二時懷疑貪污，其後涉嫌相約家長於內地酒店碰面，要求銷毀貪污證據，干擾廉署刑事調查，2人一同被控妨礙司法公正罪。涉案家長早前承認妨礙司法公正罪，錄取口供指證助理校長，押後判刑。助理校長今日在屯門裁判法院否認控罪受審，辯方指根據控方案情2人在內地犯案，控方沒有可能證明被告如控罪指控在香港犯案，控方索取法律意見後決定不更改控罪。

暫委裁判官潘定邦留意到根據控方案情，蔡章閣中學50歲助理校長孔少丹與38歲學生家長蔡鈺於香港相約到深圳共晉晚餐，在深圳期間銷毀及干擾涉案資料，因此犯案行為在境外，要考慮法庭有否司法管轄權。潘官另提醒控方需否更改控罪詳情，刪去「在香港」並加上「串謀」來配合案情。

辯方反對修改控罪詳情 控方指法庭可宏觀斷案

辯方資深大律師陳永豪表明反對更改控罪詳情，指2名被告共同被控，而非被控串謀罪，根據控方案情2人在內地犯案，控方沒有可能證明被告在香港犯案，孔少丹亦從未刪除過涉案資料。陳永豪續指蔡鈺早前已承認相同控罪，控罪詳情不多不少，控罪框架不應直至如今才重大更改。控方索取法律意見後決定不更改控罪，援引終院案例指法庭可宏觀案情斷案。

蔡章閣中學50歲助理校長孔少丹與38歲學生家長蔡鈺同被控1項妨礙司法公正罪，被控於2024年9月12日在香港作出一項有妨礙司法公正傾向的作為，即銷毀或干擾廉政公署就蔡鈺被指稱貪污而進行的刑事調查的資料。蔡鈺早前認罪，保釋候判。

案件編號：TMCC2001/2025

法庭記者：陳子豪