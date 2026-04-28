每日雜誌丨文創餐飲映華姿 旅業盛放花開時 「賞花經濟」主流化 業界籲升級體驗街頭風景變商機

內地近年積極發展「賞花經濟」，透過打造花卉景觀並輔以一系列旅遊體驗，成功轉化花期為商機；鄰近的日韓更是賞花勝地，每年吸引大量全球遊客慕名前往。隨着政府持續在各區栽種觀賞植物，旅遊業界認為本港同樣具備發展潛力，惟目前的挑戰在於資源整合與體驗設計。業界建議，可配合花期策劃節慶市集、開發主題文創與餐飲，將單一的觀賞活動延伸為連貫的消費體驗。有學者指出，賞花過去多屬部分愛好者的興趣，但近年已趨向主流化，形成「全民賞花」的現象，希望發展旅遊業時，也能善用城市裏的自然資源。

踏入春季，香港街頭花影處處，簕杜鵑、魚木花及藍花楹相繼盛放，社交媒體亦湧現各式春日賞花攻略。「每年4月，社交媒體就會開始有人提醒，然後鋪天蓋地分享魚木花的照片。」城市研究學者黃宇軒笑言，前年曾在社交媒體分享10個賞魚木花的地點，當時已引來不少網民留言補充；今年進一步推出「魚木地圖」讓網民繼續投稿，地點在短時間內由原本約30個增至近50個。

「魚木地圖」增至近50打卡點

他說，港人的賞花行為已由過往零散的個人興趣，演變為具社交分享性的活動，甚至部分人在復活節長假外遊回港後，亦會特意抽時間觀賞，反映賞花正融入本地生活，「逐漸成為一種文化。」

黃續指，除了魚木花，如黃花風鈴木、木棉、洋紫荊以及中環美利酒店外的節果決明等，亦同樣深受港人喜愛。惟魚木花因其密集的視覺美感，加上分布廣泛，提升了市民對城市植物的敏感度與認識。

魚木花遍布全港各區，花瓣會隨時間由白色轉為淡黃，呈現不同層次的美感。

中環美利酒店前面的百年珍稀古樹「節果決明」。

政府近年積極打造賞花熱點，有旅遊業界人士認為單一花景難以獨撐旅遊產品，應將賞花與文創、特色建築及餐飲等結合，形成連貫的消費與活動體驗。

香港旅遊業僱員總會理事長林志挺指出，內地賞花模式的成功之處在於大規模種植，形成具視覺震撼的景觀。他舉例指，羅平、貴州等地大面積栽種油菜花，並配合花期推出特色餐飲及「打卡」裝置，從而提升整體吸引力。相比之下，香港賞花地點雖多，卻較為分散，對旅行團的吸引力有限；現時本港賞花團，亦多以大棠紅葉或維園花展等一日遊行程為主。

不過，林志挺認為，賞花地點分散，或更適合自由行遊客，過往他們集中於傳統旅遊區，體驗較為單一；若能結合不同季節花卉與相關活動，有望引導遊客深入社區，拓展旅遊動線。

有旅遊業界人士建議，可將賞花與文創、特色建築及餐飲等結合。

策劃節慶市集吸引人流

林補充，賞花旅遊進一步發展，除規模外亦需結合周邊環境與內容，如特色建築或歷史文化等。他建議政府亦可考慮在特定路線，如山頂、龍脊等，種植觀賞性花樹，讓市民及遊客在郊遊時亦能感受季節色彩的點綴。

旅遊聯業工會聯會顧問梁芳遠則表示，本港有許多特色花卉資源，但受土地限制，難以承載大型旅遊團，亦不易形成如外地般的集中式賞花景點。由於花期短暫，僅單純賞花對入境旅遊吸引力亦有限。

她建議可將賞花「節慶化」，結合市集、文創及餐飲等活動，在花期內創造聚焦效應，吸引人流，「要變成團的話，吸引力一定夠強、夠大」，否則旅行社難以回本，亦缺乏推廣誘因。她強調，賞花只是吸引遊客的「引線」，真正的價值在於帶動周邊經濟，並讓小型經營者參與其中，擴大受惠面。

黃宇軒亦指出，香港的城市自然資源有相當發展潛力，有望成為旅遊業的一項賣點，「在社交媒體看到有人說，希望有一日其他人會因為香港有這些花而專程來看。」他亦計劃未來在地圖中，加入結合賞花地點周邊的散步路線及餐廳資訊，期望以賞花為切入點，帶動公眾探索更多平日較少涉足的社區。

然而，若將賞花發展為具規模的旅遊資源，亦涉及不少困難。國際樹木學會香港分部會長陳樞峘表示，「全年有花賞」在技術上並非不可行，但背後涉及頗大的日常養護成本與管理挑戰。以黃花風鈴木及櫻花為例，花期一般僅約1至2周，並因每年天氣變化而有所差異。

他指出，若要維持四季有花，不能單靠生長周期較長的樹木，亦需配合生長迅速、花色鮮豔及成本較低的時花。惟時花屬季節性觀賞植物，花期過後需拔除更換，須依賴後勤苗圃預先培育正值花期的植物，並配合充足前線人手進行更替；日常亦須修剪、澆水與除草等。他建議可將時花與開花多年生灌木混合種植，以增加種植區的層次感。

雲南羅平縣金雞峰叢景區，觀光小火車行駛在油菜花海中。 新華社

配合充足前線人員日常維護

至於能否在市區營造具規模的「花海」，他指出本港在硬件、護養及環境上均面對限制。市區空間擠迫、道路交錯，缺乏大面積連貫種植花槽，地下亦隱藏大量公共設施，增加綠化難度；同時種植位置需方便人員安全維護。此外，高樓及簷篷遮擋陽光，妨礙植物生長，部分業主亦未必願意配合種植；市區土壤質素參差，部分碎石過多，種植前往往需先行改善。

他強調，樹藝師選擇合適的樹木品種時，不會只考慮觀賞價值，而會綜合樹蔭、樹木大小、病蟲防治及生態環境等因素，採用「在適當地方種植合適品種」的原則。

發展局回覆查詢指，政府一直提倡「種植有方．因地制宜」，各部門在配置植物時，不僅會適當地增加具季節特色和顯花品種的選擇以優化景觀，同時亦會着重促進生物多樣性、改善地區生態環境及應對氣候變化。

在規劃設計過程中，會綜合考慮植物的景觀觀賞價值、生態適應能力、與周邊環境的協調性及長期護養成本等因素。綠化、園境及樹木管理組亦會從整體的園境規劃和城市林務的可持續發展等角度為部門提供指引及協助。

為配合2025年《施政報告》推動特色地方主題深度遊，康文署正在全港18區打造「主題花木園區」，於園內栽種主題特色的顯花樹木及灌木，營造絢麗花海景致。為讓市民適時掌握賞花時機，康文署會於網站「康文賞花情報」更新不同植物的資訊。

發展局續指，政府未來亦會在多個新建的公園項目中繼續推展主題種植，例如於安達臣道石礦蓄洪湖公園及將軍澳南公園（第66區部分）等，種植更多具季節特色的顯花植物和樹木，以締造優美的社區環境，提升市民的生活質素、幸福感和獲得感，和豐富遊客的旅遊體驗。

韓國首爾的櫻花與鬱金香相繼綻放，吸引不少市民和遊客前來踏青賞花。 新華社

內蒙古呼和浩特於賞花季活動中，加入漢服巡遊、民樂演奏及非遺體驗等項目。中新社

港觀賞植物種類繁多 花葉果各具美態

香港具觀賞價值的植物種類繁多，涵蓋外來種與原生種。國際樹木學會香港分部會長陳樞峘表示，根據觀賞植物的主要觀賞部位，可劃分為賞花植物、賞葉植物、賞果植物等類別，而同一品種亦能兼具多個觀賞部位。

隨季節溫度變化不一

他舉例指，在賞花樹木品種方面，紅花有火焰樹、串錢柳及木棉；黃花有黃花風鈴木、豬腸豆及複羽葉欒樹；紫花則有大花紫薇及藍花楹。

除花卉外，葉色變化同樣具觀賞價值。陳樞峘指出，「紅葉」樹木如金縷梅科的楓香，當溫差越大而時間越長，樹葉由綠變紅的效果就更趨明顯；杉科的落羽杉，其葉片則於冬天轉為暗紅棕色並剝落。

至於短期觀賞的時花，品種包括矮牽牛、萬壽菊及一串紅；開花的灌木品種，則有龍船花、軟枝黃蟬及巴西野牡丹。

國內逾80%受訪者計劃賞花出遊 消費模式重體驗

根據中國旅遊研究院本月初發布的《中國賞花遊發展報告（2026）》，今年國內的賞花出遊意願繼續上升，逾80%受訪者明確表示有相關計劃。報告亦指出，賞花消費模式正由低門檻觀景，轉向更着重整體體驗的旅遊方式。

「拍照出片」列首要動機

報告指出，2025年賞花遊中，人均消費501至1000元佔比由39.9%上升至43.6%，提高了3.7個百分點。此外，賞花需求亦由「看花」轉向「體驗與表達」，超過4成的受訪者將「拍照出片、記錄分享」列為首要動機。

報告續指，賞花遊正逐漸擺脫「只是年輕人拍照打卡」的單一印象，並擴展至不同年齡層的市場。當中，18至24歲受訪者偏好妝造打卡及時尚氛圍；25至45歲群體則更重視夜遊演藝、組合產品及聯票套餐等。

記者：潘明卉