辦活動展示香港優勢 超級聯繫人角色獨特

蕭子銘表示，商會自去年4月起啟動「亞洲國際都會 x 英國商會」（Asia's World City x BritCham）活動，通過聚焦生活、工作、玩樂、學習的四大支柱，展示香港作為全方位的全球目的地，而非僅僅是金融中心。活動又強調香港在全球經濟中，作為中國與更廣泛地區之間「超級聯繫人」的獨特角色。

推廣ESG理念 踐行可持續商業發展

在香港特區政府支持下，活動旨在鞏固香港作為全球頂尖樞紐的地位，並協助商會成員進一步推廣環境、社會及管治（ESG）理念，踐行可持續商業發展模式。

蕭子銘表示，商會自去年4月起啟動「亞洲國際都會 x 英國商會」（Asia's World City x BritCham）活動，通過聚焦生活、工作、玩樂、學習的四大支柱，展示香港作為全方位的全球目的地。蘇正謙攝

蕭子銘表示，商會正積極展現香港的一切美好之處，例如豐富的家庭休閒戶外空間、啟德主場館等世界級大型活動基礎設施；本港更擁有5間全球百強大學，種種條件均有助吸引及挽留全球人才。他又指，香港舉辦眾多世界體育賽事，而其大自然與中心商業區亦只是咫尺之遙，展示了香港在玩樂方面的吸引之處。商會展開相關活動後，會員數字於去年錄得15%至20%的增長。

可持續發展方面，商會3月舉辦了一場ESG研討會，討論透過可靠且有明確時間表的「轉型金融」擴大脫碳規模，使低碳解決方案變得可發展且價格合理，並將企業的氣候計劃與中國國家「十五五」規劃及香港首個五年規劃相對齊。

