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五一黃金周│漁護署預料每日有千人登橋咀洲 將派無人機空中監察 防破壞海洋生態

社會
更新時間：07:00 2026-04-28 HKT
發佈時間：07:00 2026-04-28 HKT

一連5日的內地五一黃金周假期將於本周五展開，入境處預計約有600萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港。漁護署預料期間每日將會有約1000名遊客到訪西貢橋咀島，較平日的600至800人為高，署方將採取7大措施應對，包括派出無人機每小時在上空監察，留意是否有人破壞海洋生態，並推出「珊瑚友善路線地圖」，呼籲大眾守護珊瑚。


本地海岸生態旅遊熱度持續上升


隨着本地海岸生態旅遊熱度持續上升，早前有遊客於多個生態旅遊熱點採集海洋生物、踩踏珊瑚，破壞自然生態，加上5月天氣回暖，漁護署預計參與浮潛、獨木舟等親海活動的遊客或會增加。而根據2025年珊瑚礁普查結果，橋咀洲的珊瑚覆蓋範圍廣泛，於全港屬高水平，其中橋咀洲東的覆蓋率為52.2%、橋咀洲北為77.5%、橋咀洲南為45%。

進行七大管理工作

為加強保護生態，漁護署將於內地五一長假期（1日至5日）進行七大管理工作，包括增派11名人員每日沿海岸線巡邏；與警方、海事處及食環署展開聯合巡邏；加强現場標示、宣傳橫幅及廣播；設公眾教育攤位，加强訪客的生態知識和保育意識；使用無人機監察；在微信公眾號、小紅書宣傳；到其他高人流的生態熱點加強巡邏。措施亦會在5月至10月內的內地長假期（五一、十一、端午及中秋）繼續執行。

 


登島人數較平日600至800人為高


漁護署助理署長（漁業及海洋護理）朱振華表示，在五一長假期期間，預計橋咀洲每日登島人數約1000人，較平日600至800人為高，政府亦正積極研究將橋咀洲納入海岸公園，將增設11名人員在上午9時至下午6時沿海岸線、沙灘及熱門上落水位置巡邏，提醒訪客切勿餵飼或採集海洋生物，勸止破壞生態行為。同時，有2名浮潛嚮導及3名獨木舟嚮導在近岸水域巡邏，提醒浮潛人士遵循珊瑚友善路線，避免踩踏珊瑚，並引導人流分散至較少遊客的區域，工作人員亦可用簡單普通話及英語溝通，向不同訪客宣傳有關信息。


無人機有需要隨時都會飛


除了在陸上、水上增設人手，朱振華提到，今次加入科技在空中協助監察，使用無人機沿着海岸線的「不宜上落水區」，每小時來回飛行一次監察訪客活動及海岸情況，「有需要隨時都會飛」。他稱，如發現有遊客破壞海洋生態，工作人員會進行內部通知，以靈活調配人手作出相應跟進，「有時在地平面進行巡查，未必看得清楚，而無人機能夠提供更多的資料，方便人手調配，那些地方人多便派多些人手。」


「珊瑚友善路線地圖」提醒浮潛人士避免在珊瑚密集區上落水


漁護署高級海洋護理主任李嘉慧亦表示，署方去年已完成珊瑚基線調查，設計出「珊瑚友善路線地圖」，並在岸邊及水域設置浮波，提醒浮潛人士避免在珊瑚密集區上落水。此外，亦將地圖印製於防水圖卡上，派發予浮潛嚮導作講解之用，亦有迷你版予浮潛人士，背面列出浮潛守則，方便他們在浮潛時隨身攜帶參考。


已迎來不少錯峰出行的內地旅客


五一黃金周未到，西貢橋咀洲成為「打卡」熱點，昨日(27日)已迎來不少錯峰出行的內地旅客。來自浙江的遊客尹先生一家五口特意提早在五一前夕訪港，尹太表示，因小紅書推介，特意攜同長輩與孩子到訪橋咀洲，最喜愛是西貢海域水質清澈，猶如「果凍海」、「玻璃海」，在內地少見，感覺很新鮮。她透露，到達島上後收到海洋保育的宣傳單張，認為資訊很有用，能提醒遊客哪些行為不當。

尹太強調，破壞珊瑚或採集海參的行為「肯定是不對的」，故在不同地方旅遊時都會教育孩子尊重自然，不帶走或破壞海洋生物，「小孩子都知道，珊瑚和貝殼不能碰，這是最基本的常識」，相信人員的勸喻及攤位宣傳能發揮作用，「大家來旅遊是為了散心，不會想破壞環境。」


自己垃圾自己帶走


亦有遊客以身作則，用膠袋裝起垃圾帶走。來自深圳的彭小姐大讚島上乾淨、空氣清新，水質相當清澈，首次到訪感覺舒適，坦言旅客應自覺，「自己垃圾自己帶走，唔好破壞咁靚嘅地方」，故將自己吃完的食物包裝帶走，不會丟棄在石灘上。她稱，收到的宣傳單張提醒遊客不要破壞海洋生物，認為措施有效，「（人員）有講解，幾好，大家都知道要保護環境」，並未見有人採集石頭或挖掘海洋生物。

記者　何佩妤

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