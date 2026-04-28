民航處80周年︱廖志勇：內地民航發展有目共睹 將夥澳門三地加強合作 包括C929飛機審定︱專訪

作為亞太區乃至全球航空監管機構其中一位領導者，民航處除了會繼續積極參與國際民航交流活動，亦會進一步參與國家民航交流工作。民航處處長廖志勇表示，內地民航發展及安全水準大家有目共睹，本港與內地及澳門三方將在既有的基礎上加強合作，例如在飛行器型號合格審定互認、C929型飛機型號審定、維修機構互認伸展至海外、航油航化產品審定等方面有進一步合作，希望很快會有公布。

三地飛機維修互認 省卻額外成本

自香港回歸以來，民航處與國家民航局和澳門民航局簽訂多份合作安排，包括2021年底就三地的飛機維修及培訓機構提供全面的專業資格互認，簽訂《聯合維修管理合作安排》，及2024年底為進一步擴展及完善三方在適航審定的合作領域，簽修訂《適航審定緊密合作的諒解備忘錄》。

廖志勇強調，三地合作惠及航空業界，以維修機構互認為例，未有合作前，飛機在非註冊地維修，需經三地民航部門審批，構成額外成本；未來只要是香港認可的維修機構，國內飛機都可以去維修，反之亦然，這有助減少審批程序，提升維修效率。

民航處與國家民航局和澳門民航局2021年底就三地的飛機維修及培訓機構提供全面的專業資格互認，簽訂《聯合維修管理合作安排》。

民航處對國產飛機有信心

三地將在飛行器型號合格審定互認（包括傳統飛機及無人機），以及國產C929型飛機型號審定。廖志勇說，民航處過去積極參與C909及C919飛機評審工作，對國產飛機有信心，冀本港扮演「引進來、走出去」的角色，「現在東航及國航，都有（C919）航班飛，多些乘客看到，飛了一年多，與其他飛機沒有分別。國產飛機是否走得出去，視乎很多商業因素，我們只能提供平台，讓大家看到飛機是如此舒適、安全。」

另外，本港持續發展低空經濟。現時逾3.6萬人透過電子平台「SUA一站通」註冊為遙控駕駛員，並有逾4.8萬架小型無人機註冊；逾50個政府部門和其分部應用小型無人機。另外，截至今年3月，逾150家公司或機構持有民航處就小型無人機操作發出的進階操作許可。

廖志勇表示，民航處過去積極參與C909及C919飛機評審工作，對國產飛機有信心。圖為C919飛越維港。資料圖片

民航處表示，政府已展開有關低空基建系統的技術研究，並在「監管沙盒X」試點計劃中，甄選本地、內地及國際具備潛力和相關經驗的參與者，進行智能低空交通管理系統的演示。通過試點計劃獲得的資訊與實踐經驗，將制定智能低空交通管理系統的框架設計、技術規範要求及推行時間表，並適時向立法會經濟發展事務委員會匯報相關進展。

處方亦指，將繼續完善民航法例及規管框架，為重量超過150公斤的「非傳統飛行器」制訂新的專用法例，為低空經濟標準化發展奠下基礎。