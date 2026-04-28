Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

民航處80周年︱廖志勇：內地民航發展有目共睹 將夥澳門三地加強合作 包括C929飛機審定︱專訪

社會
更新時間：07:35 2026-04-28 HKT
發佈時間：07:35 2026-04-28 HKT

作為亞太區乃至全球航空監管機構其中一位領導者，民航處除了會繼續積極參與國際民航交流活動，亦會進一步參與國家民航交流工作。民航處處長廖志勇表示，內地民航發展及安全水準大家有目共睹，本港與內地及澳門三方將在既有的基礎上加強合作，例如在飛行器型號合格審定互認、C929型飛機型號審定、維修機構互認伸展至海外、航油航化產品審定等方面有進一步合作，希望很快會有公布。

三地飛機維修互認 省卻額外成本

自香港回歸以來，民航處與國家民航局和澳門民航局簽訂多份合作安排，包括2021年底就三地的飛機維修及培訓機構提供全面的專業資格互認，簽訂《聯合維修管理合作安排》，及2024年底為進一步擴展及完善三方在適航審定的合作領域，簽修訂《適航審定緊密合作的諒解備忘錄》。

廖志勇強調，三地合作惠及航空業界，以維修機構互認為例，未有合作前，飛機在非註冊地維修，需經三地民航部門審批，構成額外成本；未來只要是香港認可的維修機構，國內飛機都可以去維修，反之亦然，這有助減少審批程序，提升維修效率。

民航處與國家民航局和澳門民航局2021年底就三地的飛機維修及培訓機構提供全面的專業資格互認，簽訂《聯合維修管理合作安排》。
民航處與國家民航局和澳門民航局2021年底就三地的飛機維修及培訓機構提供全面的專業資格互認，簽訂《聯合維修管理合作安排》。

民航處對國產飛機有信心

三地將在飛行器型號合格審定互認（包括傳統飛機及無人機），以及國產C929型飛機型號審定。廖志勇說，民航處過去積極參與C909及C919飛機評審工作，對國產飛機有信心，冀本港扮演「引進來、走出去」的角色，「現在東航及國航，都有（C919）航班飛，多些乘客看到，飛了一年多，與其他飛機沒有分別。國產飛機是否走得出去，視乎很多商業因素，我們只能提供平台，讓大家看到飛機是如此舒適、安全。」

另外，本港持續發展低空經濟。現時逾3.6萬人透過電子平台「SUA一站通」註冊為遙控駕駛員，並有逾4.8萬架小型無人機註冊；逾50個政府部門和其分部應用小型無人機。另外，截至今年3月，逾150家公司或機構持有民航處就小型無人機操作發出的進階操作許可。

廖志勇表示，民航處過去積極參與C909及C919飛機評審工作，對國產飛機有信心。圖為C919飛越維港。資料圖片
廖志勇表示，民航處過去積極參與C909及C919飛機評審工作，對國產飛機有信心。圖為C919飛越維港。資料圖片

民航處表示，政府已展開有關低空基建系統的技術研究，並在「監管沙盒X」試點計劃中，甄選本地、內地及國際具備潛力和相關經驗的參與者，進行智能低空交通管理系統的演示。通過試點計劃獲得的資訊與實踐經驗，將制定智能低空交通管理系統的框架設計、技術規範要求及推行時間表，並適時向立法會經濟發展事務委員會匯報相關進展。

處方亦指，將繼續完善民航法例及規管框架，為重量超過150公斤的「非傳統飛行器」制訂新的專用法例，為低空經濟標準化發展奠下基礎。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
影視圈
11小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
20小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
17小時前
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
9小時前
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
樓市動向
18小時前
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
影視圈
17小時前
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電。
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電 投運在即5分鐘完成通關
即時中國
11小時前
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
影視圈
2026-04-27 09:00 HKT
ViuTV 2026四大劇集逐套數  視后劇帝聯手＋銀河映像品質保證  題材卡士夠破格
ViuTV 2026四大劇集逐套數  視后劇帝聯手＋銀河映像品質保證  題材卡士夠破格
影視圈
11小時前