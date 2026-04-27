五一黃金周︱入境處料600萬人次出入境 5.3入境高峰達68.8萬

內地勞動節黃金周（5月1日至5日）即將到來，由政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組今日（27日）公布，入境處預計黃金周期間有600萬人次進出香港，當中約500萬人次會經各陸路邊境管制站進出。陸路出境高峰期為5月2日（星期六），出境人次約63.6萬；入境高峰期為5月3日（星期日），料達68.8萬人次。

羅湖、落馬洲支線、深圳灣管制站最繁忙

入境處預計，在5月1日至5月5日的內地勞動節黃金周期間，約有600萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，當中約500萬人次會經各陸路邊境管制站進出。

處方預測，陸路出境高峰期為5月2日（星期六），出境人次約63.6萬；而入境高峰期為5月3日（星期日），入境人次料達68.8萬。羅湖、落馬洲支線及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有24.6萬、22.7萬及17.2萬人次出入境。

籲旅客善用「口岸通」

為應對假期期間的龐大客流，入境處已減少前線人員休假以彈性調配人手，並將加開檢查櫃枱及通道。同時，入境處會連同警務處、海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，與內地部門緊密聯繫，確保過關人流暢順。

當局呼籲旅客預早計劃行程，並留意電台或電視廣播的最新交通消息。市民及旅客亦可瀏覽保安局的「口岸通」一站式過關資訊平台，查閱各陸路口岸的實時輪候時間，以便規劃行程。

入境處副處長視察多個口岸 確保黃金周運作順暢

為確保黃金周期間出入境管制站運作順暢，入境處副處長（管制、簽證及證件）程和木與助理處長（管制）樊曉聲，今日到羅湖、港珠澳大橋，以及高鐵西九龍管制站視察，了解管制站應對假期出入境客流的準備工作，同時為管制站人員打氣。

圖片來源：入境處ig