涉向3歲女兒展示色情影片及摸胸 六旬父親僅認腰帶打女小腿 女兒形容父親「咸濕變態」

六旬父親涉嫌在2015年至2024年間向3歲女兒展示色情影片，表示女兒能從片中的女人身上獲取母乳，更在女兒11歲時觸摸其胸部及臀部，向女兒表示「當你長大一點後，我會跟你結婚」及造一個嬰兒。父親今在區域法院否認猥褻侵犯等兩罪開審，惟承認曾用腰帶打女兒的小腿致流血。現年13歲的女兒於錄影會面中形容，被告「咸濕」及「變態」，庭上接受盤問下承認日常較少用中文溝通，一般與母親用英文對話。

因女兒拒絕進食而用腰帶打其小腿

案發時69歲被告N.M.S.，否認向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為，以及猥褻侵犯另一人各1罪，承認看管兒童的人虐待或忽略兒童罪。

控罪指，被告於2015年9月至2016年6月期間的某日，在荃灣大壩街某單位，與或向一名年齡3歲的女童X，作出嚴重猥褻作為；及於2024年初的某日，在荃灣芙蓉街某單位，猥褻侵犯11歲女童X；另於2022年3月至2022年4月期間的集日，在荃灣芙蓉街某單位，身為超過16歲而對9歲的X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊、虐待或忽略X，其方式相當可能導致她受到不必要的苦楚或健康損害。

虐兒案情指，女童X在2012年12月出生，2015年9月至2024年初，X與母親Y及被告同住在荃灣大壩街及芙蓉街某單位。在2022年3月至2022年4月的某天，X在芙蓉街單位的客廳拒絕進食，被告因而對X發怒，X遂回到睡房並將門鎖上。隨後，被告打開門鎖便衝入睡房，被告手持腰帶打X的小腿兩次，X嘗試以枕頭抵擋惟不果，X感到小腿疼痛及流血。

女兒指父親展示色情影片又摸捏其乳房

X在錄影會面片段中指，被告在X年幼時會「俾我睇無著衫嘅女人」，更向X指「呢個可以做你新媽咪」，X另提及被告每次見到年輕女子時「就會望佢好耐好耐」及說「想上佢」，X形容被告「咸濕」及「變態」。辯方盤問時關注，X在7歲時曾患過度活躍症，須要醫生治療，X則回應「係等於咩呀」，及後表示不記得。X另確認平日與母親用英文溝通，與被告則用中文溝通。

開案陳詞指，X在2015年9月至2016年6月期間就讀幼稚園幼兒班，被告某日在單位內用微信向X展示一段影片，片中可見一對裸體男女，被告詢問X是否喜歡那些女人，更指X可以從該些女人身上取得母乳，X當時不知道片中的男女在做甚麼。X及後在小五時接受性教育，才知道片中人是在發生性行為。

X在2024年的某天在客廳進食時，被告突然走近X的右邊，並隔著X的上衣用雙手輕捏X的乳房，向X表示「當你長大一點後，我會跟你結婚」，其後更用單手輕掃X的臀側。X回應「不」並感到難過及憤怒，更要求被告不要觸碰自己，惟被告沒有理會X的不滿，繼續作出同樣行為。

在同年4月，X指著自己的乳房、臀部及大腿外側，向Y表示曾遭被告觸碰這些身體部位。同年6月，X向補習班導師透露被告展示含裸體男女的影片，被告更指當X長大一點時，二人便可以造一個嬰兒，並被告要求X不要將事件告訴任何人，否則他便會入獄，補習導師向社工揭發案件，並報警處理。

案件編號：DCCC1421/2024

法庭記者：黃巧兒